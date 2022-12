Des œuvres-d’art illuminent des bâtiments de Baie-Saint-Paul

Dès la nuit tombée, une dizaine d'œuvres conçues par des artistes locaux et québécois sont projetées sur les façades de bâtiments patrimoniaux. Des élèves en art plastique du Centre éducatif Saint-Aubin en ont aussi imaginé une.

L’événement a pour but d’animer la ville pour le temps des fêtes, et aussi de promouvoir l’art numérique. On veut montrer que l’art numérique est accessible , commente Pierre-Laurent Salin de l’Étoile, le directeur développement et partenariat d’Illumine Baie-Saint-Paul.

Les œuvres présentées sont indépendantes les unes des autres. Elles sont variées. Il y a du narratif, du non-narratif, de l’abstrait, beaucoup de couleurs , décrit Sébastien Lafleur, le directeur artistique du rendez-vous.

La rue Saint-Jean-Baptiste piétonne en soirée

Sous les yeux des visiteurs, le bâtiment prend vie en devenant un tableau sur lequel apparaissent différents éléments au fur et à mesure.

Six œuvres sont projetées dans la rue Saint-Jean-Baptiste (trois sur des bâtiments, trois dans des conteneurs spécialement installés et aménagés pour une expérience sonore et visuelle).

En se rendant devant le Musée d’art contemporain, dans la chapelle du Sacré-Cœur de la maison mère des Petites Franciscaines de Marie et dans la gare, les visiteurs en admireront d’autres.

Ces créations numériques sont visibles tous les soirs de 18 h à 22 h. Pour l’occasion, la rue Saint-Jean-Baptiste est réservée aux piétons de 16 h à 23 h.

Concerts, match d’improvisation, soirée quiz, activités familiales… En marge de ces projections, les organisateurs ont planifié plusieurs animations grand public. Ils espèrent qu’Illumine Baie-Saint-Paul devienne un rendez-vous annuel.

On a déjà fait des demandes à la Ville pour 2023 , révèle Pierre-Laurent Salin de l’Étoile.

Lancement du marché

Le traditionnel marché de Noël a lieu en même temps. Comme d’habitude, il se tient place de l’Église et réunit cette année une quarantaine d’exposants.

Quelques curieux étaient déjà sur place vendredi au marché de Noël de Baie-Saint-Paul Photo : Radio-Canada / Alicia Rochevrier

Il s'agit d'une première participation en tant que commerçante Outi Giroux, qui vend des confections et vêtements tissés à la main.

Je suis très nerveuse! , rit celle qui a immigré de Finlande il y a deux ans. Vendredi en fin d'après-midi, elle s'affairait a complèter son kiosque et à s'assurer que les produits soient en place. Est-ce suffisant, est-ce que j'en ai trop? On verra!

Marcelle Tremblay, elle, en est à sa douzième participation au marché. La résidente de l'Isle-aux-Coudres vend des objets fabriqués à la main. L'évènement lui tient à coeur.

Marcelle Tremblay est fière de confectionner de ses mains les objets qu'elle vend. Photo : Radio-Canada / Alicia Rochevrier

À Baie-Saint-Paul, c'est la proximité, les gens sont habitués à partager la rue Saint-Jean-Baptiste , se réjouit-elle.

Avec la collaboration d'Alicia Rochevrier et Raphaël Beaumont-Drouin