Décès de l’homme de cirque Jan Rok Achard, cofondateur de la TOHU

Jan Rok Achard, cofondateur du regroupement national En piste et de la TOHU, est décédé jeudi des suites d’une longue maladie, à l’âge de 79 ans. L'annonce de sa mort a été diffusée par En piste dans un communiqué. Ce pionnier des arts circassiens avait aussi dirigé l’École nationale de cirque pendant 13 ans.

Figure de l’ombre, Jan Rok Achard a été un véritable architecte du développement des arts du cirque au Québec et au Canada, façonnant la carrière de plusieurs talents qui foulent encore les scènes aujourd’hui. Alors qu’il était directeur de l’École nationale de cirque, il a mis sur pied le regroupement En piste, incorporé en 1997, qui demeure à ce jour le seul regroupement en arts du cirque au Canada.

Il a aussi su exporter son expertise à l’étranger, de l’Argentine à la Palestine en passant par les pays nordiques. Il a notamment cofondé la Fédération mondiale des écoles de cirque et a été président de la Fédération européenne des écoles de cirque professionnelles.

Jan Rok Achard a été un réel pilier pour les arts du cirque au Québec. Notre apport au rayonnement de cette discipline est aujourd’hui incontestable, et c’est entre autres grâce à son travail et à ses nombreuses réalisations , a affirmé dans un communiqué Anne-Marie Jean, présidente-directrice générale du Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ).

L’homme de cirque a d’ailleurs reçu en juin 2022 l’insigne de Compagnon des arts et des lettres du Québec.

Le collectif de création circassienne Les 7 doigts, pour lequel Jan Rok Achard a déjà été consultant, lui rendra hommage le 11 décembre dans ses studios situés sur le boulevard Saint-Laurent, à Montréal. Proches, amis, amies et collègues pourront s’y présenter dès 13 h 30. La cérémonie et les prises de parole débuteront à 15 h 30.