Google Play nomme ses applications préférées de 2022

C’est l’application Dream, du développeur WOMBO, qui a obtenu les faveurs de Google. Il s’agit d’un générateur d’images par intelligence artificielle, un peu comme le logiciel DALL-E dont on a beaucoup parlé dans les médias spécialisés en technologies. Dans le cas de Dream, on obtient une image à l’esthétique soignée en entrant une simple phrase et en choisissant un style.

Du côté des jeux vidéo, Apex Legends Mobile, du géant américain Electronic Arts, remporte la palme. Le célèbre jeu de type bataille royale (battle royale) est un concurrent du non moins célèbre Fortnite. Le magasin d’applications App Store d’Apple, l’équivalent de Google Play sous iOS, lui a aussi décerné le titre de meilleur jeu mobile de 2022.

Dans un billet de blogue publié jeudi  (Nouvelle fenêtre) , Google Play annonce aussi le choix des utilisateurs et utilisatrices pour une application et un jeu. Les vainqueurs sont, pour le jeu, Apex Legends Mobile encore une fois, et pour l’application, BeReal. L’application française de partage de photos se veut une réponse à Instagram et ses images ultraformatées.

Google Play a également dressé un palmarès des meilleures applications dans plusieurs catégories, et des meilleurs jeux de plusieurs types.