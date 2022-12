L’ex-patron de la STQ devient DG de la Ville de Lévis

La Municipalité a annoncé jeudi après-midi la nomination de cet administrateur d’expérience qui a occupé plusieurs fonctions au sein du gouvernement du Québec et des Forces armées canadiennes.

Ayant été responsable de la gestion de projets majeurs et de la gestion d’infrastructures, de ressources matérielles et financières de plusieurs milliards, monsieur Lafaut s’est démarqué par son expertise, sa capacité d’analyse et par sa résolution de problèmes , a déclaré la Ville de Lévis par voie de communiqué.

Le leader recherché

L’administration municipale a précisé que la candidature de l’ex-patron de la STQ a été retenue à la suite d’un processus exigeant et rigoureux .

Stéphane Lafaut deviendra le troisième directeur général de la Ville de Lévis en moins d'un an (archives). Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Lavoie

Bien que nous ayons reçu des candidatures de très grande qualité, [celle] de Stéphane Lafaut s'est démarquée [...] Il a pu convaincre qu'il représentait le leader recherché , a commenté le maire de Lévis, Gilles Lehouillier.

Stéphane Lafaut entrera en fonction au cours des prochains jours pour un mandat d’une durée de sept ans.

Sa nomination survient après les départs, à quelques mois d’intervalle, des ex-directeurs généraux de la Ville de Lévis Simon Rousseau et Christian Tanguay, tous deux recrutés par la Ville de Gatineau.