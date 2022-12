Des élèves de primaire de Rivière-du-Loup mobilisés pour aider à la collecte de sang

C'est Mélissa Pelletier, enseignante de 5e année de l'école, qui a soufflé ce projet à l'oreille de ses élèves, de la direction de l'école et des parents pour qu'ils s'impliquent. Depuis quelques années, je m’implique beaucoup dans le don de sang, j’essaye d’y aller le maximum possible. [...] J’ai trouvé que c’était une belle façon de faire connaître un petit peu cette cause là , affirme Mme Pelletier.

Les jeunes ont répondu avec enthousiasme au projet. Ils n'étaient pas là en tant que donneurs puisqu'ils n'ont pas l'âge requis, mais bien comme bénévoles. Chargés de l'accueil, de la distribution des collations, de faire un brin de jasette avec les donneurs, les jeunes étaient très investis dans la collecte de sang. J’ai trouvé ça cool qu’il y ait autant de personnes. On ne s’est pas impliqués pour rien confirme Maxime Tremblay, un élève de 5ème année.

La collecte s'est tenue dans le gymnase de l'école mercredi. 80 places étaient disponibles. Les inscriptions étaient pleines, mais des donneurs supplémentaires ont été acceptés selon Héma-Québec.

La première collecte de sang en milieu scolaire au Bas-Saint-Laurent a eu lieu à Rivière-du-Loup Photo : Radio-Canada / Fabienne Tercaefs

Héma-Quéebec souhaite pouvoir intégrer de plus en plus le milieu scolaire dans l'organisation de collecte de sang à travers la province. Il s'agit d'une façon de faire relativement nouvelle pour réussir à toucher de nouveaux donneurs. Nos jeunes vont sensibiliser leurs parents, leurs connaissances , explique la conseillère en organisation de collecte de sang d'Héma-Québec pour le Bas-Saint-Laurent–Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, Julie Trudel.

Une manière aussi de leur montrer la voie vers l'engagement communautaire. L'enseignante Mélissa Pelletier voit le don de sang comme un geste qui nécessite peu d'engagement mais qui, au bout du compte, peut sauver plusieurs vies.

« C’est de les conscientiser à ça et de les amener éventuellement à être des donneurs aussi. » — Une citation de Mélissa Pelletier, enseignante à l'école La Croisée II

Les élèves ont pu discuter tout l'après-midi avec les donneurs. Ça me faisait un peu peur, mais de voir qu'il y a des gens qui rassurent comme nous on le fait, en jasant avec le monde, et bien ça me rassure de le faire plus tard explique Maxime Tremblay.

Les parents des élèves de l'école notamment ont joué le jeu. Certains venaient faire un don pour la première fois. Je voulais commencer, mais en gros milieu j’étais un peu insécure. En milieu scolaire, je trouvais que c’était une bonne cause pour montrer aux élèves que c’est important le don explique Jade Lapointe une mère de famille de 4 enfants. C’est une très bonne idée, il devrait même faire ça partout même ajoute Raphaël Boucher, un père de famille venu faire son quatrième don.

Ce type de collecte pourrait se reproduire dans la région. Héma-Québec affirme qu'une journée pourrait avoir lieu en février prochain à l'école secondaire de Rivière-du-Loup.

L'organisme a besoin de 2000 nouveaux donneurs par mois jusqu'à la fin du mois de janvier 2023 pour maintenir sa réserve de donneurs à un niveau optimal.

Il rappelle qu'un don de sang peut sauver trois vies.