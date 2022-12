La vedette country Morgan Wallen jouera à Montréal et à Québec en 2023

La tournée One Night at a Time du chanteur de 29 ans s’arrêtera à Québec, au Centre Vidéotron, le 22 septembre, et au Centre Bell de Montréal le lendemain.

Il aura auparavant rendu visite à Toronto, à London et à Ottawa, en Ontario, et s’envolera ensuite vers l’Ouest canadien pour présenter des spectacles à Winnipeg, à Saskatoon, à Calgary et à Vancouver. Toutes ses dates de concert sont affichées sur son site web  (Nouvelle fenêtre) .

Découvert à la compétition musicale télévisée The Voice, aux États-Unis, le musicien est derrière les chansons à succès Whiskey Glasses, The Way I Talk et Dangerous, entre autres.

Il devait mettre en ligne jeudi soir trois nouvelles chansons, One Thing at a Time, Tennessee Fan et Days That End in Why.