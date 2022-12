Pont couvert : pour l’amour de la chanson francophone

Les Magogois Jean-Philippe Gauthier et Marika Sirois ont chacun leur projet musical. Pourtant, ils prennent la route ensemble avec Pont couvert. « C'est un projet musical qui représente notre amour pour la chanson québécoise francophone », affirme Jean-Philippe, auteur-compositeur-interprète. Le duo propose ainsi un ravissant répertoire de chansons folk, dépouillées et inspirées par la nature.

On dit souvent qu'on aime parler de nature, d'aventure, d'introspection aussi. On a un p'tit côté plus profond dans plusieurs chansons , souligne Jean-Philippe Gauthier, auteur-compositeur-interprète

La création à deux

Les deux auteurs-compositeurs-interprètes forment un couple dans la vie comme dans la création. On est peut-être plus francs, plus honnêtes! souligne Jean-Philippe en riant, quand il aborde les défis de la création à deux têtes. Pour les spectacles, les avantages pèsent aussi dans la balance.

On trouve ça l'fun de dire : "On se lève le matin, on prépare notre stock pis on s'en va faire un spectacle ensemble". Il y a une sorte de simplicité, et ça devient notre quotidien.

La chanson québécoise francophone des années 70, notamment Beau Dommage et Harmonium, influence beaucoup les artistes de Magog, tout comme la chanson anglophone des années 50 et 60.

« J'aime tout de la chanson! De la création à l'interprétation devant public. J'aime travailler les textes, les rimes, les images. J'aime vraiment toucher les gens avec des chansons qui vont les rejoindre. » — Une citation de Jean-Philippe Gauthier, auteur-compositeur-interprète

Un premier album est en préparation et la sortie est prévue en 2023. Déjà, Pont couvert a une douzaine de pièces dans sa besace. D'ici là, le tandem musical sera en spectacle les 9, 10 et 11 décembre à Magog, dans le cadre du Marché de Noël d'antan.