Forte hausse des cas confirmés de COVID-19 au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Selon les données de l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) publiées mercredi, il y a eu 314 tests PCR positifs lors de la dernière semaine, contre 174 sept jours plus tôt. Il s’agit d’une augmentation de 80 %. Rappelons que depuis plusieurs mois, ce ne sont que les groupes prioritaires qui ont accès à ces tests.

Il faut remonter à la semaine du 16 au 23 août pour retrouver autant de nouveaux cas. La baisse avait été relativement constante depuis.

De plus, huit décès liés à la COVID-19 se sont ajoutés au bilan. Là-dessus, deux sont survenus dans la dernière semaine, quatre plus tôt en novembre et deux en octobre.

Au total depuis le début de la pandémie, 542 décès ont été enregistrés au Saguenay-Lac-Saint-Jean, dont 229 en 2020, 62 en 2021 et 251 en 2022.

Pour ce qui est des hospitalisations, elles sont demeurées plutôt stables dans la dernière semaine (42 par rapport à 43), mais il y a actuellement trois patients soignés aux soins intensifs.

Quant au bilan publié par le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay–Lac-Saint-Jean, des éclosions sont rapportées dans six CHSLD . La plus importante est en cours au CHSLD Normandin avec 17 cas positifs. Il y a aussi deux éclosions de moins de cinq cas dans deux unités à l’hôpital de Jonquière et une à l’hôpital de Chicoutimi.

Finalement, une seule résidence privée pour aînés (RPA) rapporte des cas dans la région.