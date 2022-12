Sauver le caribou du lac Supérieur : une cause perdue?

Des scientifiques comme Brian McLaren, professeur associé en gestion de la faune à l’Université Lakehead, surveillent bénévolement les allées et venues des caribous des îles du lac Supérieur depuis 2018.

À l’aide de caméras installées par le ministère des Richesses naturelles et des Forêts, dont ils doivent périodiquement aller chercher les données en bateau, ils tentent de trouver des indices qui montrent une croissance du troupeau.

Au début des années 1980, une tentative de réintroduction du caribou forestier s’est fait sur l’île Michipicoten, un parc provincial situé sur le territoire de la Première Nation de Michipicoten, qui a mené à une population de 700 individus sur cette petite île de 184 km carrés.

Mais ce projet de réintroduction a pris fin brutalement en 2018, alors que les 15 bêtes restantes ont dû être héliportées d’urgence en raison d’une présence de loups qui menaçait la survie même des quelques bêtes qui restaient.

Neuf des animaux ont été transportés sur les îles Slate, un archipel près de la rive nord du lac Supérieur, et les six autres ont été transportés sur l’île Caribou, une autre toute petite île située près de la frontière avec les États-Unis.

M. McLaren et plusieurs autres chercheurs sont en attente des conditions idéales et de l’autorisation de la province avant de ramener les bêtes vers l’île Michipicoten.

Selon lui, bien que ces îles soient pour l’instant accueillantes pour un petit nombre de bêtes, cette situation se veut temporaire.

Brian McLaren est professeur associé de biologie au département de conservation des ressources naturelles à l'Université Lakehead. Photo : Site internet de l'Université Lakehead.

Les îles Slate et Caribou ne peuvent que soutenir un petit nombre de caribous , explique-t-il, notamment en ce qui concerne la quantité de nourriture qui est accessible sur l’île Caribou, qui est trop loin de la rive pour que les animaux puissent traverser à l’aide d’un pont de glace.

Nous attendons encore qu’un loup quitte l’île Michipicoten, afin de nous assurer que les caribous n’aient plus de prédateur, nous espérons qu’il sera assez affamé cet hiver qu’il choisisse de quitter avec un pont de glace vers la rive du lac Supérieur , explique-t-il.

L’espoir de ramener les troupeaux

En raison de la destruction de l’habitat naturel du caribou, qui a été progressivement réduit par l’activité humaine, certains scientifiques estiment que leur population a été éliminée de 40 % de son territoire historique en Amérique du Nord.

Un endroit où le caribou a presque disparu est la région du lac Supérieur, alors que presque tous les troupeaux de la région ont quitté la région ou ont été décimés.

Jim Schaefer croit que la seule façon de favoriser réellement le retour du caribou forestier est de mettre fin à la destruction de son habitat. Photo : Avec l'autorisation de Jim Schaefer.

Selon Jim Schaefer, professeur de biologie à l’Université Trent, les projets de conservation et de réintroduction du caribou forestier sont un des plus gros défis qu’il a jamais vus, surtout quand on parle de les conserver sur des îles.

Ce sont des animaux qui ont besoin d’un énorme territoire, souvent des milliers de kilomètres carrés , explique-t-il.

Leur réintroduction doit être planifiée à très long terme, sur des décennies , ajoute-t-il.

M. Schaefer affirme qu’avant de pouvoir déplacer les caribous vers l’île Michipicoten, plusieurs conditions devront être remplies pour que les chances de survie du troupeau soient raisonnables.

Les caribous restants ont dû être héliportés d'urgence hors de l'île Michipicoten en raison de la présence d'une meute de loups. Photo : Ministère des Richesses naturelles et des Forêts

Nous cherchons à voir des populations qui sont autosuffisantes, dont nous n’avons pas besoin de contrôler l’apport de nourriture ou encore de contrôler leurs prédateurs , explique-t-il.

Brian McLaren affirme qu’il a de grands espoirs pour la population de caribous si elle se retrouve sur une île Michipicoten sans prédateurs.

Je crois que l’endroit le plus sûr pour les caribous, c’est l’île Michipicoten, on peut le voir avec la grande population de plusieurs centaines qu’il y a déjà eu sur l’île , rappelle-t-il.

Il croit qu’une présence forte de caribous sur l’île pourrait être un précurseur à un retour des bêtes sur le continent dans la région.

Nous avons des étudiants ici à Lakehead qui ont fait des prévisions de population l’an dernier, et si les caribous sont transférés à l’île Michipicoten et au parc Pukaskwa, que ça pourrait aider non seulement à la diversité génétique, mais aussi la région du lac Supérieur pourrait devenir une forteresse pour le caribou , indique-t-il.

Une expérience risquée

David Lesbarrères, qui est biologiste de formation et scientifique pour Environnement Canada, émet beaucoup de doutes sur le plan de ramener les caribous sur l’île Michipicoten.

Selon lui, la plupart des efforts de conservation de gros mammifères comme les bisons, qui ont fonctionné jusqu’à maintenant, se sont faits en captivité avant de réintroduire dans un milieu sauvage.

Dr. David Lesbarrères, est un ancien professeur de biologie de l'Université Laurentienne et maintenant scientifique pour Environnement Canada. Photo : Radio-Canada / Josée Perreault

De faire une transition avec de petites îles, c’est quelque chose qui est plutôt novateur, je ne suis pas certain de la raison pour laquelle ils ont choisi de faire ça de cette façon, peut-être qu’il y a des bénéfices d’acclimatation , indique-t-il.

Le nœud du problème selon lui est que le projet semble avoir été fait dans l’esprit de la diversité des espèces, mais que les perspectives du caribou dans la région sont encore incertaines.

On essaie de réintroduire à un endroit où les caribous étaient là au début du siècle dernier, moi je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur moyen de lutter pour la biodiversité , dit-il.

« Les changements climatiques vont faire que la biodiversité va changer à la fois en nombre, en répartition des espèces, et je ne suis pas certain que d’imposer un endroit où historiquement il y avait des animaux c’est le meilleur moyen de le faire parce que de toute façon le changement climatique va s’opérer et les caribous dans 20, 30, 40 ans ne seront plus adaptés à vivre à cet endroit » — Une citation de David Lesbarrères, Scientifique pour Environnement Canada.

S’il n’est pas aussi pessimiste, Jim Schaefer concède que le projet a peu de chances de mener à une résurgence de l’espèce si les problèmes qui ont mené à sa diminution ne sont pas réglés.

Il n’y a aucune preuve qui existe que les caribous peuvent revenir dans des endroits où ils ont été chassés , explique-t-il.

Les caribous de l'île Michipicoten ont été transportés vers les îles Caribou et Slate en 2018. Photo : ministère des Richesses naturelles et des Forêts de l'Ontario

Le caribou a perdu beaucoup de son territoire naturel au pays en raison de l’exploitation forestière, des mines et du pétrole , ajoute-t-il.

Il est donc crucial de lutter contre la perte de l’habitat du caribou sur le continent, c’est la clé , dit-il.

M. Schaefer croit toutefois que les travaux des scientifiques impliqués pour la sauvegarde des caribous du lac Supérieur seront utiles pour faire avancer la science.