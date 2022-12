Le contrat pour le pont temporaire à Saint-Fulgence octroyé à Paul Pedneault inc.

Le contrat de 1 440 640 $ a été donné de gré à gré en raison de la situation d'urgence. Il a été conclu le 29 novembre, indique le Système électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec (SEAO).

Les automobilistes doivent faire un détour dans le village depuis que le pont a été fermé de manière préventive le 23 septembre dernier. Les travaux temporaires pour rétablir la circulation grâce à un pont modulaire temporaire devraient être terminés avant le 25 décembre.

La construction du nouveau pont devrait commencer le printemps prochain et devrait durer environ six mois.

Autoroute 70

Par ailleurs, le contrat pour la construction du premier lot de six pour l’achèvement de l’autoroute 70 vers La Baie n’est toujours pas conclu. À l’ouverture des soumissions, le 12 octobre, le MTQ avait 45 jours pour conclure le contrat.

Concernant l’appel d’offres pour les travaux de construction du lot 1, je vous confirme que la validité des soumissions était jusqu’au 26 novembre. Le Ministère a transmis le devis pour signature au plus bas soumissionnaire conforme le 21 novembre dernier, soit dans les délais convenus. Par contre, le contrat sera valide à la suite de la signature des autorités du Ministère , a répondu mercredi Nathalie Girard, conseillère en communication pour le MTQ au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Les travaux sont divisés en six lots. Photo : Gracieuseté du ministère des Transports du Québec

C’est l’entreprise J. & R. Savard de Saint-Honoré qui a déposé la plus basse soumission au montant de 61 445 007 $. Le MTQ avait évalué que le contrat oscillerait entre 40 et 50 M$, estimant alors que la hausse des coûts dans le domaine de la construction était déjà incluse. La plus basse soumission dépasse donc l’évaluation la plus élevée par 22,8 %.

Le chargé de projet chez J. & R. Savard au dossier, Jean-François Lapierre, a confirmé que les dernières signatures d’autorisations au projet seront finalisées au courant de cette semaine.

Pour ce qui est du contrat pour la gestion de la maîtrise d'œuvre et de la santé et de la sécurité du travail, il est toujours en attente de conclusion.

À l’heure actuelle, l’adjudication du contrat se poursuit selon les processus en vigueur et le contrat n’est pas encore octroyé, poursuit le MTQ . Dans ce cas, la validité des soumissions est de 75 jours. L’ouverture des soumissions s’est faite le 29 septembre. Le Consortium IGF Axiom / SST Consultants inc. est le seul soumissionnaire.

Dans le cas où il y a un seul soumissionnaire dans un appel d’offres avec prix, des vérifications supplémentaires doivent être réalisées , a ajouté Nathalie Girard.

Avec les informations de Michel Gaudreau et Maxime Hébert-Lévesque