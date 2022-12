Martha et Rufus Wainwright chanteront Noël samedi à Montréal

C’est ce samedi 3 décembre qu’aura lieu le traditionnel concert de Noël organisé par Rufus et Martha Wainwright, à l'église Saint-Jean-Baptiste de Montréal. Tous les profits de ce spectacle, auquel participeront notamment Isabelle Boulay, Hubert Lenoir et Klô Pelgag, seront versés à La Fondation Kate McGarrigle, qui se consacre à la recherche sur le cancer.

Socalled, Beyries ainsi que Melissa Auf Der Maur, la musicienne montréalaise qui fut bassiste des groupes grunge Hole et Smashing Pumpkins, participeront également aux festivités.

Les premiers souvenirs que j'ai de Noël sont ceux de notre salon à Saint-Sauveur, avec ma mère Kate au piano , évoque Rufus Wainwright par voie de communiqué.

Nous assemblons les paroles sans Google et nous, les enfants, chantons avec tante Jane et Anna et grand-mère Gaby en essayant d'inventer de nouvelles harmonies au fur et à mesure , ajoute l’auteur-compositeur-interprète canado-américain.

Les spectacles de Noël du clan Wainwright ont été initiés en 2005 par la mère des deux artistes, la regrettée chanteuse folk Kate McGarrigle, décédée des suites d’un cancer en 2010. Ses enfants ont par la suite perpétué cette tradition du temps des Fêtes, et des représentations ont déjà été offertes à New York, Los Angeles ou San Francisco.

Intitulé Étoiles et Toi, l'événement musical est présenté par le festival POP Montréal, qui a annoncé lundi que les billets d’admission générale étaient tous épuisés. Il ne reste donc que des places premium Golden Circle, détaillées à 207,66 $.

