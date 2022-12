Deux écoles de l’est de Toronto en confinement

L’École secondaire David and Mary Thomson Collegiate Institute, dans le quartier Scarborough, a été placée en confinement jeudi après-midi, par mesure de précaution.

Selon le conseil scolaire ( TDSB ), quelqu’un a signalé la présence d’une personne armée dans le secteur.

L'École élémentaire Donwood Park, non loin de là, est aussi en confinement.

Les portes de quatre autres écoles, non loin de là, verrouillées et les allées et venues sont contrôlées.

La police de Toronto est sur les lieux et avertit les automobilistes qu'il y a des fermetures de route dans le secteur de la promenade Brockley et de la rue Treewood.