Guignolée des médias : les bénévoles sont à pied d’œuvre aux quatre coins de la Côte-Nord

À l'occasion de cette 22 e Guignolée des médias, les Nord-Côtiers font preuve d'une grande générosité, une fois de plus. Selon les chiffres compilés à 14 h jeudi, plus de 149 000 $ ont été recueillis dans la région.

Jusqu'à 17 h 30, il est possible d'aller porter des denrées et de l'argent dans différents points de collecte du territoire.

En tout, huit points de cueillette ont été organisés pour récolter les dons : Sept-Îles, Port-Cartier, Baie-Trinité, Baie-Comeau, Pointe-Lebel, Chute-aux-Outardes, Havre-Saint-Pierre ainsi que Forestville.

Les travailleurs des médias de la région, dont ceux de l'équipe d'Ici Côte-Nord, ainsi que des dizaines de bénévoles se chargent de ramasser les contributions aux profits d'organismes communautaires qui viennent en aide aux familles défavorisées durant le temps des Fêtes.

Sept-Îles

Malgré la pandémie, la récolte avait été fructueuse l’année dernière à Sept-Îles. Le Comptoir alimentaire de Sept-Îles (CASI) avait réussi à atteindre un record en amassant plus de 150 000 $.

Cette année, le CASI s'est fixé comme objectif d’amasser un montant de 100 000 $ pour le secteur Sept-Îles. Le montant récolté jeudi après-midi a déjà largement dépassé l'objectif établi.

En entrevue à l'émission Bonjour la Côte, le président du CASI , Guy Berthe, mentionne qu'il a pour but de retrouver [les] Septiliens grâce à la guignolée.

[Jeudi matin], on a débuté avec de l'argent déjà en banque. La caisse populaire nous a donné 11 500 $, la minière IOC nous a donné 10 000 $, la députée de Duplessis, Kateri Champagne Jourdain, nous a donné 5000 $ et le Port de Sept-Îles a aussi donné. Au total, on est parti avec 30 000 $ , expliquait M. Berthe.

Guignolée du Comptoir alimentaire de Sept-Îles ÉMISSION ICI PREMIÈRE • Bonjour la Côte Guignolée du Comptoir alimentaire de Sept-Îles. Contenu audio de 5 minutes, Émission ICI Première. Écouter l’audio. Durée de 5 minutes

Baie-Comeau

Le comptoir alimentaire l'Escale de Baie-Comeau participe activement à la collecte. Des joueurs du Drakkar ont d’ailleurs prêté main-forte à l’organisme.

Ça nous fait vraiment plaisir d’être là. On a accepté l’invitation du comptoir alimentaire. Quatre joueurs sont venus offrir de leur temps avant leur match de [jeudi] soir pour faire un peu leur échauffement d'avant-match , explique Joëlle Bernier, directrice adjointe du Drakkar.

Mme Bernier invite les partisans qui assisteront jeudi soir au match au Centre Henry Leonard à apporter des denrées alimentaires.

En échange de denrées alimentaires, les partisans vont recevoir un billet pour le match de dimanche lorsque le Drakkar affrontera les Saguenéens de Chicoutimi , ajoute-t-elle.

Des membres de l'équipe du Drakkar participent activement à la collecte depuis plusieurs années. (Archives) Photo : Ghyslain Bergeron / LHJMQ

À Ekuanitshit, il n’y a pas de collecte le premier jeudi du mois de décembre sur la route 138. La collecte aura lieu le 7 décembre sous la forme d’un radiothon.

À travers le Québec, la 22e Guignolée des médias se tient sur le thème Personne ne devrait rester sur sa faim .

Avec la collaboration d’Audrey Beauchemin, de Bis Petitpas et de Xavier Bourassa