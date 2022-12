La participation du Canada à la Coupe du monde de soccer a pris fin ce jeudi au Qatar. L’équipe canadienne y a inscrit les premiers buts de son histoire. En 1986, au Mexique, le Canada n’avait pas réussi à s’inscrire au pointage. Les animateurs et journalistes de Radio-Canada avaient suivi les joueurs en Amérique centrale pour couvrir cette première participation.

Le 16 septembre 1985, c’est la fête à Saint-Jean-de-Terre-Neuve. Pour la première fois de son histoire, le Canada se qualifie pour participer à la Coupe du monde qui a lieu l’été suivant au Mexique. L’équipe canadienne est grande gagnante de la finale Concacaf.

Reportage d’Yvon Michaud au sujet du match de soccer entre le Canada et le Honduras à Saint-Jean de Terre-Neuve, où le Canada a réussi à se qualifier pour la Coupe du monde de soccer de 1986. Le bulletin de nouvelles sportives est animé par Jean-Philippe Peretti.

Au Ce soir, le journaliste Yvon Michaud présente un reportage sur ce match de soccer décisif entre le Canada et le Honduras.

Le Canada élimine le Honduras 2-1 dans cette dernière rencontre de qualification. Le gardien de l’époque, Tino Lettieri, livre ses impressions d’après-match parmi une foule en liesse.

« Avant le match personne ne parlait, on se regardait, c’était le plus grand match de notre vie. » — Une citation de Tino Lettieri, gardien de but

Le 31 mai 1986, le journaliste Jean Pagé et l’analyste Francis Millien sont en direct du stade Azteca, où est donné le coup d’envoi de la Coupe du monde de 1986.

Reportage de Jean Pagé au sujet de l’arrivée des joueurs de l’équipe de soccer du Canada le 29 mai 1986. Jean Pagé et Francis Millien en direct du stade Leon au Mexique.

Ils commentent la venue des joueurs canadiens à qui on avait à l’époque reproché leur arrivée tardive en sol mexicain.

Les joueurs font leur entrée à l’aéroport de Mexico sous haute surveillance. Le sélectionneur Tony Waiters est suivi des athlètes.

Bruce Wilson, le capitaine, et Randy Samuel, la révélation des matchs de qualification, participent à la conférence de presse. Les joueurs Gerry Gray et Dale Mitchell se disent confiants et prêts pour le premier affrontement.

Malheureusement, le Canada s’inclinera devant chacune des équipes du Groupe C : la France, la Hongrie et l’URSS.

C’est le 1er juin 1986, au stade Leon, que le Canada joue le premier match de son histoire à la Coupe du monde de soccer. Malgré une performance remarquable, les Rouges s’inclinent 1-0 contre la France après le but de Jean-Pierre Papin à la 79e minute de jeu.

« Le Canada a perdu toute chance de qualifications aujourd’hui à Irapuato au Mexique, subissant sa deuxième défaite du mondial face à la Hongrie. » — Une citation de Lionel Duval

Le 6 juin 1986, le Canada subit une seconde défaite et est éliminé du championnat de la Coupe du monde. Lionel Duval relate les faits saillants de l’affrontement contre la Hongrie, qui se termine par la marque de 2-0.

Lionel Duval relate les faits saillants du deuxième match du Canada à la Coupe du monde de soccer au Mexique contre la Hongrie en 1986. Le Canada est éliminé.

La troisième rencontre du Canada a lieu le 9 juin 1986. Le soir, aux nouvelles du sport, Claude Quenneville fait état de cette partie jouée pour l’honneur .

Faits saillants du troisième match du Canada au Mundial de Mexico contre l’URSS, par Claude Quenneville. Le Canada a perdu 2-0.

Le Canada devient la première équipe éliminée de la Coupe du monde de soccer 1986. L’équipe soviétique, qui était composée de joueurs substituts, a remporté le match au compte de 2-0.

Il faudra attendre 36 ans pour que l’équipe du Canada inscrive les premiers buts de son histoire en Coupe du monde au Qatar en 2022.