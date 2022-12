Moins de 20 % des ayants droit fréquentent les écoles de la DSFM

Selon des données du recensement 2021 publiées par Statistique Canada, mercredi, 30 000 enfants manitobains sont admissibles à l'éducation en français. Or, 20 % d'entre eux, soit environ 6000 enfants, fréquentent les écoles de la Division scolaire franco-manitobaine.

Le président de la Commission scolaire franco-manitobaine, Bernard Lesage, ne se dit pas surpris par ces chiffres pour le Manitoba étant donné que les questions posées dans le passé [dans le recensement] pouvaient mettre ces chiffres très conservateurs.

Selon Statistique Canada, 593 000 enfants âgés de moins de 18 ans, ce qui correspond à un peu plus de 1 enfant sur 10, étaient admissibles à l'instruction en français à l'extérieur du Québec.

Ces nouvelles statistiques poussent le président de la CSFM à s’interroger sur les raisons qui expliquent qu’un si petit nombre d’enfants fréquentent les écoles de la Division scolaire franco-manitobaine.

Le président de la CSFM, Bernard Lesage. (archives) Photo : Radio-Canada

Selon M. Lesage, il reste beaucoup de travail à faire pour faire connaître en détail la notion d'ayant droit.

On le savait avant, mais même pendant l'élection scolaire, il y a tellement de confusion sur ce que c'est un ayant droit. Alors nous aurons un travail à faire pour réellement l'expliquer.

Il cite également le manque d'école de proximité.

On le voit chaque fois qu'on ouvre des écoles de quartiers, qui sont à proximité des familles, les écoles se remplissent rapidement. En milieu minoritaire, on se mérite autant [d'avoir des] écoles de quartier qu'en milieu majoritaire , poursuit-il.

Il ajoute que ça prend des écoles là où il y a une vraie concentration de francophones.

On est en train d'amener des portatives à Thompson, si on veut accueillir des élèves, il faut certainement ouvrir une école pour les accueillir. Je regarde l'école Voix des Prairies, vous allez voir dans quelques années que cette école va être pleine. Que ce soit à Shilo sur la base militaire, elle aussi est en train de recevoir des portatives. Les parents et les familles cherchent des écoles de proximité , affirme Bernard Lesage.

Alain Laberge est le directeur général de la Division scolaire franco-manitobaine (DSFM). Photo : Radio-Canada / Fernand Detillieux

Le directeur général de la DSFM Alain Laberge souligne qu'à chaque année son organisation fait des demandes à la province pour bonifier les services de transports mais aussi pour la construction d'autres écoles et que les chiffres pourraient être utiles pour appuyer ces demandes .

Le directeur général de la Commission nationale des parents francophones, Jean-Luc Racine, ajoute que certains parents choisissent aussi d'envoyer leurs enfants à une école anglophone pour d'autres raisons.

Souvent au niveau des écoles secondaires, les parents estiment qu'il n'y pas suffisamment de services d'activités parascolaires et c'est une des raisons pourquoi ils choisissent l'école anglophone , lance-t-il.

Des garderies réclamées pour favoriser la poursuite de l'éducation en français

Selon Bernard Lesage, des services de garde en français sont nécessaires afin d'assurer un continuum au niveau de l'apprentissage.

Un enfant qui a cette chance de fréquenter cette garderie francophone va plus facilement choisir de continuer dans une école française.

Mais de nombreux parents sont confrontés au manque de places dans les garderies, note Jean-Luc Racine.

Si on voulait répondre à la demande totale, il nous manquerait entre 60 000 et 100 000 nouvelles places , conclut-il.

En 2021, au Manitoba, 15 000 enfants de 5 à 17 ans ont fréquenté un programme régulier ou une école de langue officielle minoritaire ( le français hors Québec et l'anglais au Québec), soit 64 % des 468 000 Canadiens dans cette situation.

Ces données comprennent des élèves qui étaient inscrits dans une école francophone au Québec ou ailleurs au Canada, mais qui se sont inscrits dans une école anglophone ou d'immersion en arrivant dans leur nouvelle province, notamment.

Avec les informations d'Abdoulaye Cissoko et de Victor Lhoest