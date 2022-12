La base de données en ligne des médecins de famille supprimée par la SHA

Selon la SHA , la nouvelle liste est une représentation plus exacte de tous les services de soins de santé disponibles pour les patients, y compris ceux qui offrent des soins urgents et après les heures d'ouverture.

Ainsi avec cette nouvelle formule, c'est maintenant au patient de téléphoner pour savoir où il y a des places disponibles.

Une expérience difficile pour Kathy Fitzpatrick, une patiente qui suit un traitement contre le diabète de type 2, l'hypertension et l'hypercholestérolémie.

Elle peine à trouver un médecin de famille. En effet, c'est la troisième fois qu'elle doit chercher un nouveau médecin après que le sien a quitté la province ou la profession.

Je me serais attendue à ce qu'on me prévienne. On ne m’a pas dit qu'il y avait une affiche dans la clinique avec cette information et je ne suis pas allée à la clinique pour voir cette affiche , a-t-elle déclaré.

L'Autorité de santé de la Saskatchewan de son côté explique cette décision par le besoin de mise à jour de ces informations.

La page était auparavant liée à l'ancien site Internet des autorités sanitaires régionales où une liste de médecins acceptant de nouveaux patients était tenue à jour par chaque ancienne région , a écrit le responsable des communications de la SHA , James Winkel, dans une déclaration à la CBC/Radio-Canada.

Malheureusement, ces listes étaient souvent inexactes et périmées, car il n'y avait pas de mécanisme normalisé en place pour valider systématiquement les listes et il incombait aux médecins d'informer la SHA s'ils acceptaient ou non de nouveaux patients.

Manque de médecins dans la province

Selon l'Institut canadien d'information sur la santé (ICIS), la Saskatchewan a perdu 159 médecins de famille de 2020 à 2021.

Les données les plus récentes de l'ICIS sur les effectifs de la santé au Canada indiquent en effet qu'en 2021, la province comptait 1248 médecins de famille. Cela représente 105,8 médecins pour 100 000 habitants, soit le taux le plus bas parmi les provinces canadiennes.

Cependant, le porte-parole du ministère de la Santé de la Saskatchewan, Dale Hunter, explique que ces données de l’ICIS sont en deçà de la réalité. Pour lui, il y a eu une perte nette de 65 médecins de famille dans la province de 2019 à 2021.

Il ajoute aussi que le ministère a enregistré une augmentation de 7,2 % du nombre de médecins généralistes et une hausse de 1,5 % des spécialistes pour environ la même période.

Kathy Fitzpatric a rendez-vous la semaine prochaine avec un médecin qui vient de commencer à prendre de nouveaux patients, mais elle s'inquiète pour les autres personnes en Saskatchewan qui cherchent des soins primaires.

Elle appelle à une solution pérenne et non ponctuelle.

Avec les informations de Will McLernon