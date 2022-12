Une trentaine de victimes s’ajoutent à une action collective contre le diocèse de Québec

Au total 134 victimes font maintenant partie du recours collectif, qui vise plus d'une centaine de prêtres ou membres du personnel du diocèse de Québec, selon le cabinet Arsenault Dufresne Wee.

Au mois d’août, 101 victimes étaient inscrites au recours mené par le bureau d'avocats.

Monseigneur Clément Fecteau, ancien évêque auxiliaire de Québec et évêque de Saint-Anne-de La-Pocatière, et monseigneur Jean-Pierre Blais, ancien évêque auxiliaire de Québec et actuel évêque de Baie-Comeau, sont ajouté à la liste d'agresseurs sexuels allégués déposée au dossier d'action collective contre le Diocèse de Québec.

Ils s’ajoutent à l'archevêque de Québec, Marc Ouellet, également visé par des allégations de gestes à caractère sexuel.

Selon les documents présentés à la Cour, certaines victimes auraient été présumément agressées récemment, soit en 2018.

Le recours collectif vise l'ensemble des présumées agressions commises par des personnes placées sous l'autorité du diocèse depuis 1940.

À moins d'une entente hors cours, un procès devrait s'ouvrir en 2023.

Plus de détails à venir