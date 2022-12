La claque de Will Smith à Chris Rock, vidéo la plus regardée de l’année sur YouTube

Fidèle à sa tradition, YouTube Canada a dévoilé jeudi son bilan des contenus les plus populaires de l’année. Sans grande surprise, la vidéo qui a le plus attiré l’attention sur la plateforme au pays en 2022 est celle de la gifle qu’a infligée l’acteur américain Will Smith à Chris Rock lors de la cérémonie des Oscars.

La vidéo, publiée il y a huit mois par Guardian News, la chaîne YouTube du quotidien britannique The Guardian, a cumulé plus de 103 millions de vues cette année.

Plusieurs rendez-vous télévisuels d'envergure aux États-Unis ont attisé la curiosité de la population canadienne. La vidéo du toujours très suivi spectacle de la mi-temps du Super Bowl de la NFL, qui réunissait les grands noms de la musique Eminem, 50 Cent, Dr. Dre, Snoop Dogg, Mary J. Blige et Kendrick Lamar, s’est hissé au troisième rang des vidéos les plus regardées de l’année.

La vidéo de Tom Cruise et James Corden dans un avion de chasse à la Top Gun, diffusée à l’émission de télévision américaine The Late Late Show with James Corden, s’est glissée au 9e rang de ce bilan.

Les communautés virtuelles individuelles ont la cote

Les vidéos les plus populaires de cette année montrent que les communautés virtuelles individuelles sont plus influentes que jamais. Les histoires  (Nouvelle fenêtre) et les messages  (Nouvelle fenêtre) personnels ont permis aux créateurs de se rapprocher de leurs fans , mentionne Google Canada dans son bilan  (Nouvelle fenêtre) .

À preuve, en deuxième position des vidéos les plus vues, on retrouve la touchante vidéo So long nerd, publiée sur la chaîne YouTube de Technoblade. Le père de ce très populaire youtubeur, connu pour ses vidéos où il faisait partager sa passion pour le jeu Minecraft, a annoncé la mort de son fils, mort à 23 ans d’un cancer. On y a aussi appris le véritable prénom de Technoblade, Alex, tenu secret jusque là.

Le dévoilement de l’identité d’un autre youtubeur a particulièrement attiré l’attention cette année. Il s’agit de Dream, qui a révélé au grand jour son visage dans une vidéo devenue virale. Elle se place au 4e rang des contenus les plus vus en 2022 au Canada.

Des vétérans parmi les 10 premières positions

Les habitués de ce palmarès de YouTube Mr. Beast et Mark Rober ne manquent pas à l’appel. Une vidéo de l’ingénieur Mark Rober dans laquelle il piège des centres d’appels frauduleux a atteint le 5e rang. En 2020, une vidéo d’un parcours antiécureuils du youtubeur lui avait valu la première place des contenus les plus vus au pays.

C’est tout juste devant Mr. Beast, avec sa vidéo où il recrée en taille réelle l'usine de fabrication de chocolat Willy Wonka, qui se retrouve à la 6e position.

En 2021, c’est à lui qu’on devait la vidéo la plus regardée de l’année. Il s’était filmé durant 50 heures couché dans un cercueil sous terre.

En comparaison à 2021, le nombre de vues des vidéos les plus regardées est plus important, cumulant 630 millions de vues en 50 millions d’heures. Toutes ces chaînes réunies totalisent plus de 245 millions de personnes abonnées, d’après YouTube.

Les palmarès des mélomanes

Le bilan des tendances YouTube de l’année ne se contente pas d’énumérer les vidéos les plus regardées au pays pour l’année, il comprend aussi la liste des chansons les plus écoutées.

Au Canada, c’est la chanson devenue virale We Don’t Talk About Bruno, du film de Disney Encanto, qui remporte la palme.

On peut aussi apercevoir dans le palmarès des 10 titres les plus écoutés l’effet populaire qu’a eu la plus récente saison de la série Netflix Stranger Things. La production a permis de donner un nouveau souffle au succès Running Up That Hill de Kate Bush, qui figure au 5e rang de la liste.

Au Québec, YouTube a dressé une liste des artistes à surveiller, plaçant Hubert Lenoir en tête. Les Louanges arrive en deuxième position, notamment avec son succès Pitou, qui a cumulé quelque 500 000 vues.

Les têtes créatrices canadiennes à l'honneur

Au pays, c’est l’humour qui a primé dans la liste des créateurs et créatrices de contenus les plus populaires en 2022 sur YouTube.

Les deux premières positions sont détenues par les chaînes YouTube teintées d’humour de Luke Davidson et Kallmekris.

Parmi la liste des chaînes québécoises à découvrir, YouTube pointe notamment celle de 2 Filles Ordinaires, qui teste des aliments loufoques.

Une nouvelle catégorie

À cette ère des vidéos courtes, propulsée par l’application TikTok, YouTube a décidé d’introduire une nouvelle catégorie à son bilan annuel : les meilleurs Shorts au Canada.

L’ensemble des palmarès YouTube de l’année sont classés par pays sur le site de YouTube.  (Nouvelle fenêtre)