Action collective contre le diocèse de Trois-Rivières : une quarantaine de présumées victimes

La liste des présumées victimes s’allonge dans le dossier de l'action collective contre le diocèse de Trois-Rivières. Elles sont maintenant 43 à dénoncer avoir été agressées par plus d’une vingtaine de prêtres ou membres du personnel du diocèse.

Le cabinet Arseneault Dufresne Wee Avocats vient de déposer deux nouveaux tableaux de nouvelles dénonciations.

Au nom de l'abbé Bernard Saint-Onge, identifié comme l'un des agresseurs, s'ajoute maintenant celui du prélat Claude Thompson, fondateur de l’École des Petits Chanteurs de Trois-Rivières et figure artistique bien connue à Trois-Rivières. Une présumée victime âgée de 11 ans à l'époque rapporte avoir été touchée et impliquée par Claude Thompson. Les gestes reprochés auraient été commis entre 1981 et 1983.

Les nouvelles dénonciations s’ajoutent à la trentaine de présumées victimes qui s’étaient inscrites tandis qu’un avis faisant appel à des témoins était publié en octobre dernier.

En 2021, une demande d’action collective a été déposée contre le Diocèse de Trois-Rivières pour des agressions commises par des membres du clergé. L’animateur de radio Dominic Maurais est l’une des victimes et le représentant de l’action collective.