La Maison Pollack pourrait ne pas être consacrée à la diversité

On croit à la diversité, on croit à des lieux où on peut rassembler des gens, où on peut en faire une vitrine extraordinaire où des gens peuvent venir pour parler de diversité, se réunir. Est-ce que c'est là le bon lieu? C'est ça qu'on a envie de regarder , a déclaré M. Marchand jeudi matin à l’occasion d’une mêlée de presse à l’hôtel de ville.

« Je ne suis pas en train de vous dire que ça n'a pas lieu, je suis en train de vous dire qu'on prend le temps de l'évaluer [si] c’est le bon endroit pour faire une maison de la diversité. » — Une citation de Bruno Marchand, maire de Québec

Le mois dernier, l’administration Marchand avait admis que le budget de 3 millions de dollars destiné à la réfection du bâtiment patrimonial acquis par la Ville en 2021 avait été dépensé.

Projet retiré du PDI

Signe de l’incertitude entourant le projet hérité de l’administration Labeaume, il n’apparaît plus au PTI, Programme décennal d’immobilisations 2023-2032.

La Ville de Québec a acquis l'ancienne résidence de l'homme d'affaires Maurice Pollack en 2021 (archives). Photo : Radio-Canada / Carl Boivin

Les travaux nécessaires à la remise en état de la Maison Pollack avaient visiblement été sous-évalués. Bruno Marchand a affirmé que sa priorité était de sécuriser le bâtiment situé au 1, rue Grande Allée.

Projet de 10,5 M$

Au printemps 2021, son prédécesseur, Régis Labeaume, avait annoncé son intention de doter Québec d’une Maison de la diversité.

Acquise quelques semaines plus tôt au coût de 1,5 million $, la Maison Pollack était alors considérée comme le lieu tout désigné pour héberger la nouvelle entité.

Le projet bénéficiait d’une enveloppe de 10,5 millions $, dont 3 millions $ uniquement pour la mise à niveau de l’ancienne résidence du fondateur des grands magasins Pollack, Maurice Pollack (1885-1968).

Avec la collaboration d’Olivier Lemieux