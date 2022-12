L’esprit entrepreneurial à 9 ans

Je peux aller prendre des marches aux animaux par le temps que [les propriétaires] sont partis ou qu’ils n’ont pas le temps. Je peux les amuser, mettre leur bol d’eau ou leur manger , raconte la jeune fille, tout sourire.

Depuis son plus jeune âge, Nèllie se passionne pour les animaux de toutes sortes, autant les chiens que les chats. La preuve, c’est qu’avec son argent de poche, elle s’est acheté un lapin dont elle s’occupe de A à Z.

L’esprit entrepreneurial s’est transmis de mère en fille pour Nèllie, qui a vu sa mère vendre des plats Tupperwares en grandissant. Nadia Lemieux se rappelle que ça faisait longtemps que sa fille voulait une petite entreprise .

Elle me parlait des bracelets, toutes sortes de petites choses artisanales. À un moment donné, elle s’est mise à avoir de l'intérêt plus pour des animaux. Elle dit: ‘’Maman, qu'est-ce que je pourrais faire pour avoir un petit peu d'argent de poche avec les animaux de compagnie? ‘’

Nèllie sourit après avoir donné le repas à Marcel. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

Sa mère se rappelle que l’idée de l’entreprise est tombée comme par magie sur sa fille.

J’ai un ami qui a demandé à ma fille si elle pouvait aller s’occuper de son lapin pendant qu’il était parti de la maison pour un week-end. C’est là qu’elle a dit: ‘’Maman, peut-être, qu’il y a beaucoup de monde qui ont besoin de ce service-là’’ , se rappelle Nadia.

« Je suis fière que ça vienne d’elle-même. Des fois, un enfant de 9 ans sort des idées, puis on se dit: "ben non, pas vraiment là", mais là, je trouvais que l’idée était bonne pour son âge. » — Une citation de Nadia Lemieux, mère de Nèllie

Nadia lui donne bien sûr un coup de main. Puisque Nèllie n’a pas de téléphone cellulaire, le client texte sa mère pour faire appel à ses services. Ensemble, le duo mère-fille organise l'horaire à travers ses activités quotidiennes comme le hockey et l’école.

Sylvie Hachez utilise les services de gardiennage depuis les débuts pour son chien, Marcel.

J’ai vu [son entreprise] passer sur Facebook, elle offrait des services de marche puis de prendre soin des chiens quand on n’avait pas le temps , se rappelle Mme Hachez qui a trouvé l’idée cute.

Elle s’est reconnue dans l’offre de Nèllie comme parfois la vie va trop vite et elle manque de temps pour désennuyer son chien.

Justement, il y a une couple de semaines passées. Moi, j'étais partie à l’extérieur de la ville pour un tournoi de hockey, puis mon conjoint, puis ma fille étaient très, très occupés cette fin de semaine-là. Donc, on a appelé Nèllie pour qu’elle vienne prendre soin de Marcel pour la fin de semaine , raconte Mme Hachez, qui a pu compter sur quatres visites de Nèllie pour faire marcher Marcel et remplir son bol d’eau et de nourriture.

Une rencontre qui a grandement marqué la petite Nèllie, elle qui a rapidement constaté qu’elle avait une facilité avec les animaux.

Il ne voulait pas rentrer dans la maison à cause qu’il aimait trop ça , se souvient Nèllie.