Québec hésite à sévir contre des RPA en faute, constate le Protecteur du citoyen

Dans le rapport d'activités 2021-2022 qu'il a déposé jeudi à l'Assemblée nationale, le Protecteur du citoyen affirme avoir constaté, au terme d'enquêtes, que certaines résidences privées pour aînés (RPA) refusent de suivre les normes applicables à leur mission . Et ce, malgré les rappels que leur ont adressés des Centres intégrés, universitaires ou pas, de santé et services sociaux (CISSS et CIUSSS), responsables de leur certification.

Les exploitants de ces RPA font preuve d'un certain entêtement pour n'apporter aucune amélioration, correction ou réparation à leurs établissements, écrit le Protecteur du citoyen, même lorsque celles-ci sont indispensables à la qualité de vie de la clientèle .

Durant la période couverte par le rapport – deuxième année complète de pandémie de COVID-19 – le Protecteur du citoyen dit être intervenu auprès de 59 résidences privées pour aînés, ainsi qu'auprès de deux ressources d'hébergement privées ou communautaires pour clientèles vulnérables.

« Le refus d’obtempérer – notamment pour faire des réparations à la fois mineures et essentielles – est préoccupant de la part de ressources qui accueillent des personnes âgées. » — Une citation de Extrait du Rapport d'activités 2021-2022 du Protecteur du citoyen du Québec

Marc-André Dowd cite l'exemple d'une RPA de plusieurs centaines d'unités locatives où il a dû intervenir pour qu'une rampe d'accès à la porte principale soit réparée, comme le réclamait une résidente en fauteuil roulant.

Pendant des mois, et sous prétexte qu'aucun accident n'était survenu, l'exploitant de cette ressource s'est montré ouvertement réfractaire à tout correctif , décrit le Protecteur du citoyen. Non seulement a-t-il rejeté du revers de la main les demandes répétées du CIUSSS et des autorités municipales, mais il a haussé le ton , s'est montré grossier et a fait preuve de geste d'intimidation à l'encontre de résidents et de représentants du CIUSSS.

Devant cette situation, le Protecteur du citoyen a demandé au CIUSSS de mettre au point une procédure de gradation des moyens afin de pouvoir sévir contre de tels exploitants de RPA .

Et c'est ce que devraient faire l'ensemble des CISSS et des CIUSSS, selon Marc-André Dowd. Ce dernier affirme avoir constaté que certains d'entre eux hésitent à prendre des mesures strictes lors de leurs interventions auprès de RPA qui présentent des problèmes pour la santé et la sécurité des personnes résidentes .

Leur hésitation est peut-être liée au manque de ressources d'hébergement et au fait qu'ils souhaitent maintenir en activité les RPA existantes, avance le Protecteur du citoyen.

Mais même en appliquant des mesures graduelles, il ne faut pas tolérer des situations auxquelles on devrait plutôt mettre fin sans délai , prévient-il.

L'avocat trifluvien Marc-André Dowd a succédé à Marie Rinfret à titre de protecteur du citoyen en mars 2022. Photo : Protecteur du citoyen

Aux exploitants de RPA qui gèrent leur entreprise comme s'ils n'avaient pas à rendre de comptes, Marc-André Dowd rappelle qu'ils ont des exigences à remplir pour le milieu de vie dont ils ont la charge.