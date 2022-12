Crise dans les urgences : Québec veut recruter 5000 infirmières pour répondre au 811

Face à la crise dans les urgences du Québec, le ministre de la Santé Christian Dubé assure que son gouvernement a mis « assez de mesures en place [...] là, il faut les appliquer ». Parmi ces mesures, le 811 « fonctionne très bien, mais on manque de personnel [...] On pourrait prendre jusqu’à 5000 infirmières pour répondre au téléphone ».

Mercredi, Info-Santé et Info-Santé pédiatrique ont reçu 5000 appels chacun, totalisant 10 000 appels en une seule journée. C’est beaucoup pour le service téléphonique, mais ce sont des gens qui n’iront pas aux urgences , s’est félicité jeudi matin Christian Dubé.

Le 1er novembre, le ministre Dubé avait dit souhaiter que davantage de personnes ayant des questions quant à leur état de santé composent en premier le 811, plutôt que de se rendre immédiatement aux urgences. Il avait notamment promis une approche un appel, un rendez-vous .

Depuis, la situation reste excessivement difficile dans les urgences et c’est loin d’être réglé , admet M. Dubé, mais déjà avec ce qu’on a mis, la cellule de crise, au cours des dernières semaines, on a réussi à baisser les difficultés , se défend-il.

Mais malgré les améliorations, si le réseau de santé du Québec veut passer à travers la crise actuelle à l’aide du 811 – crise générée notamment par le nombre d’enfants touchés par plusieurs virus en même temps – il lui faudra augmenter ses troupes.

On pourrait prendre jusqu’à 5000 infirmières pour répondre au téléphone.

Je profite de l’occasion ce matin pour dire surtout aux infirmières à la retraite que le programme Je contribue fonctionne encore. Cette plateforme avait été mise en place par le gouvernement québécois afin de recruter du personnel qualifié au tout début de la pandémie de COVID-19 dans la province.

« Je fais appel à tout le monde, les gens se reconnaissent, ceux qui ont appliqué pour Je contribue. On peut prendre des étudiants en médecine qui viendraient répondre au téléphone. » — Une citation de Christian Dubé, ministre de la Santé du Québec

Le ministre souhaite également faciliter l’expérience pour les patients qui appellent au 811 en créant une salle d’attente virtuelle . Maintenant quand on appelle on dit que vous allez attendre 10, 20 ou 30 minutes. Mais on est en train de discuter avec des opérateurs de téléphone pour [...] que vous laissiez votre numéro et on vous rappelle. Mais pour ça, il faut que je sois certaine qu’une infirmière va pouvoir rappeler le patient.

La situation reste « très difficile »

En attendant, la situation reste très difficile : Près de 120 000 enfants sont absents du réseau scolaire ces jours-ci. Ça représente à peu près 12 % , admet Christian Dubé.

À cet effet, il rappelle deux mesures importantes : la vaccination contre l'influenza est désormais gratuite et le fait de garder les enfants qui présentent des symptômes à la maison, même si on le sait que c’est pas évident pour les parents.

En santé, les Québécois subissent les conséquences de bris de service, et ça, dans toutes les régions , a déclaré de son côté le chef de l’opposition officielle, Marc Tanguay, qui déplore l’attitude du premier ministre François Legault face à la pénurie de personnel dans tous les secteurs.