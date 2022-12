La guignolée des médias investit les rues de la Mauricie et du Centre-du-Québec

La raison d’être, c’est la solidarité entre tous et chacun. Cette année, ce qu’on a comme mandat, c’est d’aider 5000 familles, ce qui est à peu près 20 000 personnes. Si on se retourne vers des chiffres de Moisson Mauricie, qui datent de mars dernier, Moisson Mauricie—Centre-du-Québec a 5000 appels de plus par mois , a indiqué Rebecca Pépin, journaliste de Noovo Info et une des neuf ambassadeurs régionaux de la campagne, en entrevue à l’émission Toujours le matin.

« Que ce soit en bénévolat, que ce soit un dollar ou simplement en denrée, bien on prend tout. » — Une citation de Rebecca Pépin, journaliste à Noovo Info

La population est invitée à faire des dons en argent ou en données non périssables jusqu’au 31 décembre. Il est également possible de faire un don de 10 $ en envoyant un message texte NOEL au 20222 ou d’offrir tout montant par l’entremise du site guignolee.ca  (Nouvelle fenêtre) .

Les supermarchés Provigo et Maxi récoltent également les denrées alimentaires.

Neuf organismes de la région recevront les dons récoltés, notamment des centres d’action bénévole et des organismes communautaires qui viennent en aide aux personnes démunies.