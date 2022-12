De 10 à 20 cm de neige attendus dans le sud de la Saskatchewan jeudi et vendredi

De 10 à 20 cm de neige sont attendus au cours des prochaines heures dans certaines régions de la Saskatchewan, notamment dans le sud de la province, selon Environnement et Changement climatique Canada.

La majeure partie de la neige accumulée tombera ce jeudi après-midi et au cours de la nuit. Par conséquent, les conditions routières pourraient être difficiles pour les automobilistes.

La neige diminuera vendredi matin lorsque le système de basse pression qui s'est formé au sud de la frontière internationale se déplacera vers l'Est.

Selon Environnement et Changement climatique Canada, des villes comme Assiniboia, Gravelbourg, Coronach, Regina, Fort Qu’Appelle, Moose Jaw ou encore Yorkton, entre autres, sont concernées par ces chutes de neige.

Les conditions peuvent changer rapidement et de manière inattendue. Les automobilistes doivent être vigilants. La conduite saisonnière ne pose pas de problèmes particuliers, mais il est possible que des sections glissantes ou des congères se forment occasionnellement , indique un communiqué de la Saskatchewan Highway Hotline.

« Préparez-vous à des conditions de déplacement qui changent et se détériorent rapidement. Faites des pauses fréquentes et évitez les efforts lors du déneigement. » — Une citation de Extrait du communiqué d'Environnement et Changement climatique Canada

Dans un communiqué de presse, la Ville de Saskatoon signale des activités de déneigement en cours et appelle les usagers des routes à la prudence. La Ville précise avoir mis en activité 28 niveleuses, 8 chasse-neige et 15 sableuses dans les rues de Saskatoon.

Le déneigement des rues prioritaires a repris [lundi] matin avec les équipes de la Ville et des entrepreneurs. Ce travail se poursuivra jusqu'à ce que toutes les rues prioritaires soient terminées, dans les 72 heures , souligne le communiqué. Il ajoute que les sableurs appliquent des matériaux de déglaçage en se concentrant sur les rues à forte circulation, les intersections et les tabliers de pont. Le nettoyage des trottoirs a également repris et sera terminé dans les 48 heures.

Refroidissement éolien extrême dans le nord

La Ville de Moose Jaw demande aussi aux conducteurs d'être prudents à proximité des machines pendant les opérations de déneigement.

Les conducteurs sont priés de rester à au moins 25 mètres derrière les camions de sable, les chargeurs et les niveleuses. L'équipement s'arrête et démarre fréquemment et fait marche arrière sans avertissement , prévient la Ville.

Un refroidissement éolien extrême de près de moins 45 est signalé dans les localités comme Uranium City, Cree Lake, Lac Key, Fond-du-Lac, Stony Rapids, Wollaston Lake, Baie Collins, entre autres, précise Environnement et Changement climatique Canada.

Les risques sont plus grands pour les jeunes enfants, les personnes âgées, les personnes souffrant de maladies chroniques et celles qui travaillent ou font de l'exercice à l'extérieur, prévient l'agence météorologique fédérale.