Un biologiste se réjouit d’avoir trouvé une fougère rare à la plage de Mabou-Ouest

La liste des espèces végétales et animales peu communes et en voie de disparition que l'on trouve dans le parc provincial de la plage de Mabou-Ouest s'allonge.

Une fougère rare a été identifiée sur un terrain du parc, qui est au centre d'une proposition controversée pour un projet de terrain de golf par Cabot Cape Breton.

En 2018, le biologiste Alain Belliveau a inspecté la plage et a trouvé 17 animaux, plantes et lichens rares et en voie de disparition, dont quatre oiseaux répertoriés en vertu de la Loi sur les espèces en voie de disparition de la province.

Alain Belliveau, le directeur de la collection Irving Biodiversity à l'Université Acadia est ravi d'avoir récemment obtenu la confirmation d'une autre plate rare. Il avait envoyé des photos à quelques experts en fougères qui ont confimé la présence d'un Botryche ascendant .

J'aurais aimé l'avoir identifié il y a quatre ans , admet-il. C'est [...]une découverte incroyable.

Le Botryche ascendant trouvé à la plage de Mabou-Ouest pousse normalement dans l'ouest et n'a jamais été trouvé dans les Maritimes. Photo : Gracieuseté : Alain Belliveau

Le Botryche ascendant pousse normalement dans l'ouest de l'Amérique du Nord. Sur la côte est il a seulement été trouvé à Terre-Neuve et en Nouvelle-Angleterre.

Cette plante est la seule du genre à avoir été trouvée dans les maritimes, remarque Alain Belliveau.

C'est assez spécial , dit-il. On pourrait dire que c'est encore plus rare qu'une espèce en péril!

Alain Belliveau explique que les Botryches ascendants sont connus pour être très difficiles à reconnaître et difficile à faire pousser. Ils ont besoin d’un champignon spécifique dans le sol pour se développer, un peut comme les orchidées.

Je pense que ce sont des espèces très sensibles , dit-il. Ils poussent dans le sol pendant un certain temps avec ce partenariat fongique et de temps en temps, ils font sortir des feuilles. Il y a donc quatre ans, en juin, j'étais juste là quand ces feuilles sont sorties.

Le biologiste précise qu'on ne sait pas encore de quel champignon la plante a besoin pour pousser ou d'où vient la fougère.

Une trouvaille comme celle-ci, on n'en fait pas très souvent de nos jours , dit le biologiste. On peut descendre dans les forêts tropicales de l'Amazonie et trouver de nouvelles choses intéressantes assez facilement, mais de nouvelles espèces pour les provinces maritimes, c'est rare.

La compagnie Cabot Cape Breton, qui possède trois autres terrains de golf à proximité d'Inverness, a récemment relancé une proposition de louer une partie du parc pour un nouveau parcours de 18 trous.

Lorsque l'idée a été lancée en 2018, le ministère provincial des Ressources naturelles avait rejeté le plan en disant que certaines parties du parc constituaient un écosystème prioritaire pour la conservation .

Depuis, des écologistes ont aussi déclaré qu'un terrain de golf menacerait des plantes et des oiseaux rares.

Alain Belliveau ne veut pas se prononcer sur cette idée de projet, il se contente de dire que le terrain est très spécial.

Le simple fait qu'il compte cinq espèces en péril, ce qui est plus élevé que la grande majorité des endroits en Nouvelle-Écosse, et qu'il possède également une espèce qui n'a jamais été trouvée ailleurs dans les provinces maritimes, cela le place vraiment en haut de la liste en matière de valeur écologique.