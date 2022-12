Un couple de Central Butte en Saskatchewan, Pierre Coderre et April Meersman, ont décidé de ranger les spatules de leur restaurant April’s Diner et transformer l’emplacement de leur entreprise en ferme urbaine.

Central Butte est une petite communauté située à environ 180 km au sud de Saskatoon.

Le restaurant April’s Diner était jadis le cœur de la communauté où les habitants se rencontraient pour socialiser et prendre du bon temps.

Après plus de 10 ans dans le domaine de la restauration , le couple a décidé qu’ils avaient besoin d’un changement.

Les longues heures étaient trop tout simplement trop longues et la pandémie est la goutte d’eau qui a fait déborder le vase.

« Quand on vieillit, tu sais [ c’est difficile de ] travailler de 12 heures à 16 heures par jour, 7 jours par semaine et pas vacances. » — Une citation de Pierre Coderre, propriétaire de Hydrogreen

Ils ont mis de côté les tables et les chaises du restaurant de côté pour faire place à des rangées et des rangées de laitue, de pak-choï et de chou frisé dans leur nouvelle ferme appelée Hydrogreen Urban Farm.

Cette transition leur permet de mieux profiter de la vie tout en restant au service de leur communauté.

Les plants à l'intérieur de la ferme urbaine. Photo : Radio-Canada / Trevor Bothorel

Les plantes sont maintenant empilées sur des étagères à deux niveaux à l’intérieur du restaurant et elles sont baignées de lumières qui contrastent fortement avec la scène hivernale à l'extérieur.

Pierre Coderre raconte avec un air espiègle que les gens de la communauté décrivent ces lumières comme un ovni, surtout quand il fait nuit.

Un moment opportun

Même si Pierre Coderre et April Meersman ne connaissent pas une autre ferme intérieure comme la leur, cela ne les a pas empêchés d’avoir du succès.

Cette année, ils ont produit près de 30 000 plantes. Cette récolte non négligeable ne demande, par contre, que 30 heures de travail par semaine.

La ferme HydroGreen fait pousser ses légumes en utilisant une méthode qui consiste à apporter continuellement une fine couche d’eau de fertilisation par l’intermédiaire d’un système de tuyauteries situé le long des racines.

Bien que leur ferme n'ait pas de certification biologique, Pierre Coderre et April Meersman affirment ne pas utiliser de produits chimiques dont April se dit allergique.

Ouverte depuis environ un an, l’entreprise peine déjà à répondre à la demande pour ses produits.

Cette situation pourrait persister à cause de la pénurie de laitue qui frappe l'ensemble du pays.

Pierre Coderre et April Meersman vendent également différents aliments lyophilisés. Ceci est une technique de déshydratation des aliments.

La vente de ces aliments aide à contribuer au financement de l’entreprise qui s’élève à environ 125 000 dollars.

Pierre Coderre et April Meersman prévoient maintenant d’agrandir leur plantation pour produire près de 90 000 plantes par an. Cette quantité leur permettrait d’accéder à un plus grand marché.

April Meersman croit que ce type de ferme urbaine a un avenir prometteur en Saskatchewan,