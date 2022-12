Les Foreurs viennent de l’arrière et battent le Phoenix 5-4 en tirs de barrage

Justin Robidas et Kale McCallum ont touché la cible en tirs de barrage et les Foreurs de Val-d'Or sont venus de l'arrière pour battre le Phoenix de Sherbrooke 5-4, mercredi soir.

Lors de la première ronde de la fusillade, Robidas a décoché un tir précis qui a déjoué Samuel St-Hilaire du côté de la mitaine. Après deux arrêts du gardien des Foreurs Adam Rouleau, McCallum a logé la rondelle entre les jambières de St-Hilaire pour mettre fin au débat.

La résilience et le caractère des Foreurs ont permis à l'équipe de Val-d'Or d'effacer un retard de trois buts en fin de deuxième période.

Alexandre Doucet, avec son deuxième but du match, Charles-Antoine Beauregard et Louis Robin ont tour à tour fait mouche pour permettre aux Foreurs de forcer la tenue d'une prolongation.

Rouleau a bloqué 33 lancers pour aider les Foreurs à signer une quatrième victoire d'affilée.

L'espoir du Canadien de Montréal Joshua Roy a récolté deux buts et une mention d'assistance pour le Phoenix. Milo Roelens et Anthony Munroe-Boucher ont également enfilé l'aiguille.

St-Hilaire a repoussé 23 des 26 rondelles dirigées vers lui dans une cause perdante. Jakob Robillard l'a remplacé pendant un peu plus de neuf minutes et il a cédé une fois en quatre tirs.