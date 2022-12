Les trois députés péquistes empêchés d’entrer au Salon bleu

Paul St-Pierre Plamondon, Pascal Bérubé et Joël Arseneau ont été empêchés d'entrer au Salon bleu par la sergente d'armes. Ils ont ensuite rebroussé chemin.

En annonçant sa décision en Chambre, Mme Roy a expliqué que le serment à la Couronne britannique était nécessaire pour siéger comme député en vertu du cadre législatif en vigueur.

Assermentés le 21 octobre dernier, les trois députés péquistes s’en étaient tenus à déclarer leur loyauté envers le peuple du Québec, omettant volontairement de plaider leur allégeance au roi.

M. St-Pierre Plamondon avait déjà annoncé ses couleurs en campagne électorale, lors de son passage à l’émission Tout le monde en parle, une semaine avant le jour du scrutin. Il avait par la suite louvoyé en tentant d’expliquer comment il réussirait à siéger sans prêter le serment d’allégeance redouté.

Les députés du Parti québécois Pascal Bérubé, Joël Arseneau et Paul St-Pierre Plamondon ont prêté serment au peuple québécois, mais non au roi. Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

Depuis leur élection, les trois députés péquistes ont multiplié les stratégies dans le but d’accéder au Parlement sans se plier à cette exigence issue de la Loi constitutionnelle de 1867.

Ils ont notamment déposé une demande formelle à la présidence de l’Assemblée nationale pour pouvoir siéger malgré tout, ce qui leur a été refusé le mois dernier par François Paradis qui, à l’époque, occupait toujours cette fonction.

Le PQ a également interpellé mardi la nouvelle présidente, Nathalie Roy, afin qu’elle infirme la décision de son prédécesseur, ce qu’elle a finalement refusé de faire.

Il pourrait y avoir un impact sur les lois votées , a expliqué le premier ministre François Legault en arrivant au Salon bleu, jeudi matin.

Une motion insuffisante , selon la CAQ

Outre ces requêtes, les péquistes ont aussi proposé qu’une motion puisse leur permettre de siéger sans prêter serment au roi. Le leader parlementaire du gouvernement de la Coalition avenir Québec (CAQ), Simon Jolin-Barrette, a toutefois estimé qu'une telle initiative ne serait pas suffisante.

La CAQ a dit vouloir privilégier la voie législative. Aussi, un projet de loi gouvernemental sera déposé dès la semaine prochaine, a reconfirmé le premier ministre Legault jeudi.

Québec solidaire (QS) a également préparé sa propre pièce législative, inspirée de celle déposée sans succès lors de la dernière législature. Son projet de loi vise à rendre facultatif le serment d’allégeance au roi en amendant l’annexe 1 de la Loi sur l’Assemblée nationale. Il a été déposé jeudi matin par le député Sol Zanetti.

Comme leurs homologues péquistes, les 11 élus de QS ont d’abord refusé de prêter allégeance à Charles III, lors de leur assermentation, en octobre. Mais comme en 2018, ils se sont finalement résolus à prononcer à huis clos le serment mal aimé, après avoir pris connaissance de la décision de François Paradis.

On a fini par décider de se boucher le nez , a illustré le chef parlementaire de QS , Gabriel Nadeau-Dubois, jeudi matin, à la Tribune de la presse de l’Assemblée nationale.

« Sur le fond, on partage […] l’aversion d’une majorité de Québécois et de Québécoises envers le serment au roi. C’est pour ça qu’on va déposer un projet de loi dès aujourd’hui. Parce que si on veut changer cette obligation-là, il faut le faire par une loi, et on va le faire. » — Une citation de Gabriel Nadeau-Dubois, chef parlementaire de Québec solidaire

Pressenti comme candidat à la succession de Dominique Anglade, le député libéral de Pontiac, André Fortin, a également déclaré en point de presse jeudi matin qu’il n’était pas particulièrement attaché à la Couronne britannique.

Ça ne m'a pas fait particulièrement plaisir de prêter serment au roi, moi non plus, mais on l'a fait pour pouvoir siéger, pour pouvoir débattre, pour que je puisse aujourd'hui poser des questions en matière de santé, ce dont le Parti québécois accepte de se priver , a-t-il mentionné.

Si le serment au roi devenait facultatif, M. Fortin se limiterait lui aussi à prêter allégeance au peuple du Québec, a-t-il indiqué, précisant qu’il s’agissait là d’une posture personnelle et non d’une position adoptée de manière officielle par le Parti libéral du Québec.