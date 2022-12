L’ouverture de la bibliothèque à Chéticamp est encore reportée

La nouvelle succursale de la Bibliothèque régionale Eastern Counties située dans le sous-sol de l'ancien édifice La Pirogue, devrait ouvrir ses portes en janvier.

Son ouverture a été reportée à plusieurs occasions depuis l'été 2021à cause de détails à régler, mais la bibliothèque est enfin presque prête.

La nouvelle bibliothèque de Chéticamp est presque prête, mais certains détails qui doivent être réglés repoussent son ouverture. Photo : Gracieuseté: Eastern Counties Regional Library

On croirait que c'est rien que mettre des livres puis ouvrir une bibliothèque, mais c'est pas de même. C'est beaucoup, beaucoup d'ouvrage , indique Claude Poirier, le conseiller qui représente Chéticamp au conseil municipal du comté d'Inverness.

Celui-ci a hérité de ce dossier lorsqu'il a été élu au printemps 2022. Le projet avait été porté à bout de bras pendant plusieurs années par son prédécesseur, Alfred Poirier.

Ce qu'il reste à faire, c'est d'installer les deux thermopompes , précise Claude Poirier. Les travaux sont en cours pour terminer l'installation du système de chauffage et de climatisation.

Claude Poirier en entrevue le 4 mars 2022. Il a été élu conseiller municipal d'Inverness pour le district 1 (Chéticamp/Pleasant Bay/Meat Cove). Photo : Radio-Canada

Puis le conseiller indique qu'il y aura peut-être aussi une porte à changer. Si c'est le cas, il faut compter plus d'un mois pour la livraison, ce qui explique le nouveau délai d'ouverture.

La bibliothèque doit aussi embaucher quelqu'un pour faire le nettoyage des lieux. Des détails qui doivent être réglés avant d'accueillir des visiteurs, indique Claude Poirier.

« Les responsables m'ont dit une nouvelle année, une nouvelle bibliothèque! » — Une citation de Claude Poirier, le conseiller de Chéticamp au conseil municipal du comté d'Inverness

Le conseiller dit que bien des résidents sont impatients d'avoir enfin accès à ce nouveau service.

J'ai beaucoup d'appels du monde. On leur donne une date, la date passe, puis c'est finalement pas ouvert. On me demande ce qui va mal [avec le projet]. Mais, ça marche bien jusqu'astheure, puis on est presque là.

Personnel en formation

Le personnel de la nouvelle bibliothèque de Chéticamp a été embauché et il est en formation en ce moment.

Plus de 4000 articles en français et en anglais ont été achetés, catalogués puis expédiés au nouvel emplacement.

En attendant l'ouverture de la nouvelle succursale, les résidents de sa communauté doivent se rendre à Margaree Forks pour accéder à la bibliothèque régionale.