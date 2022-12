Les infections au VIH en hausse au Manitoba

Le Programme VIH du Manitoba a dévoilé, jeudi, les conclusions de son rapport 2018-2021 à l’occasion de la Journée mondiale du sida et la semaine de sensibilisation aux questions autochtones.

Le nombre de personnes nouvellement diagnostiquées avec le VIH et vivant dans la province est passé de 111 en 2018 à 169 en 2021, soit une augmentation de 52 %.

Le Dr Ken Kasper, directeur du programme, déclare que ce sont les meilleures données que nous ayons jamais réunies. Je pense que cela nous en dit long sur une population à risque .

Le Dr Kasper et son équipe recueillent encore des données pour 2022, mais il s'attend à ce que ces chiffres augmentent considérablement.

Lors d'un point de presse mercredi, au Centre de santé communautaire Nine Circles à Winnipeg, le directeur du Programme VIH du Manitoba a estimé que la province connaîtra plus de 200 nouveaux diagnostics de VIH cette année.

L'objectif au Canada en 2023 était d'avoir 500 nouvelles personnes diagnostiquées , précise-t-il. Il ajoute cependant qu’à ce rythme, le Manitoba aura plus de 200 de ces 500 cas. Et il semble clair qu'ils ne vont pas atteindre leurs objectifs .

Le taux de nouvelles transmissions du VIH en 2020 était de 4 pour 100 000 personnes, selon l'Agence de la santé publique du Canada. Le Manitoba se situe trois fois au-dessus de la moyenne nationale, avec un taux de 12,2 pour 100 000 personnes.

Le Dr Kasper estime que ce taux sera encore plus élevé en 2022 et potentiellement quatre à cinq fois plus élevé que dans le reste du pays.

De son côté, la Dre Lauren MacKenzie, directrice associée du Programme VIH du Manitoba, mentionne que les déterminants sociaux tels que l'itinérance, la toxicomanie et les problèmes de santé mentale sont des facteurs clés dans l'acquisition de la maladie.

Par exemple, près de 50 % des femmes et 25 % des hommes qui ont contracté le VIH étaient sans-abri. Par ailleurs, près de deux tiers des femmes et plus d'un tier des hommes ont rapporté avoir consommé des drogues, selon le rapport.

Les Autochtones, eux, sont particulièrement touchés et les infections dans cette tranche de la population sont encore plus alarmantes : 73,4 % des personnes référées au Programme VIH du Manitoba en 2021 s'identifiaient comme Premières Nations. Elles n'étaient qu'environ 50 % en 2018.

La moitié des nouveaux diagnostics sont des femmes

Le nombre de nouveaux diagnostics de VIH dans la région sanitaire de Prairie Mountain a diminué ces dernières années, mais le Dr Kasper s'attend à ce que ce nombre augmente en 2022.

Par ailleurs, la proportion croissante de femmes qui contractent le VIH est également inquiétante, puisque la moitié des nouveaux diagnostics au Manitoba sont des femmes. C'est beaucoup plus que la moyenne nationale en 2020, où une femme sur trois représentait le nombre total de nouveaux diagnostics de VIH .

L'âge moyen d'une femme contractant le VIH a également diminué, passant de 39 ans en 2018 à 32 ans en 2021, selon le rapport.

L'âge moyen a légèrement diminué pour les hommes, passant de 38,5 ans à 36,5 ans.

Et pour la première fois, le rapport du programme a examiné l'orientation sexuelle, avec six personnes sur dix s'identifiant comme hétérosexuelles, et deux sur dix s'identifiant comme gays, bisexuels ou hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes.

Selon le Dr Kasper, les rapports hétérosexuels sont l'un des deux principaux facteurs de risque que les patients du programme déclarent eux-mêmes, l'utilisation de drogues étant l'autre risque majeur.

Le Programme VIH du Manitoba a lancé deux grands appels à l'action : maximiser le traitement en tant que prévention et soutenir la capacité des soins primaires.

