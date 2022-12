Le transport scolaire annulé dans plusieurs régions du Nord de l’Ontario

La neige et les mauvaises conditions routières mènent à l’annulation du transport scolaire dans plusieurs régions du Nord de l’Ontario.

Les autobus ne circulent pas ce matin à Hearst pour les conseils publics.

Le consortium de transport scolaire East of Thunder Bay a aussi annulé le transport scolaire dans les régions de Longlac, Geraldton, Caramat, Beardmore et Nakina.

Le transport scolaire est aussi annulé à Parry Sound et dans les régions de Britt, de Nobel et de Mactier en raison de bourrasques de neige et de mauvaises conditions routières.

Par ailleurs, la route 11 est toujours fermée dans les deux directions entre Nipigon et Longlac en raison des conditions hivernales, cette fermeture est en place depuis mercredi après-midi.