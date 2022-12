Sursis pour une préposée aux bénéficiaires menacée d’expulsion

Arrivée du Gabon en 2019 pour rejoindre sa famille au Québec, sa demande d’asile lui avait été refusée en 2021.

Avec son avocat, Me Ibrahima Dabo, Charlene Biyogou Ntsaou avait effectué sans succès plusieurs démarches pour pouvoir rester au Canada. Son époux, Charles Ruest, a aussi déposé une demande de parrainage après leur mariage en mars 2022. Mercredi, elle apprenait qu’elle devait quitter le Canada dans moins de 24 heures puisque sa demande de sursis lui était refusée.

Il aura fallu l'intervention de son député, Joël Lightbound, et la médiatisation de son histoire pour qu'elle obtienne finalement gain de cause. Elle a obtenu son sursis à peine quelques heures après son cri du coeur dans les médias.

« On a eu gain de cause. J'ai été contacté par la SFC le ministre de l'immigration a intervenu pour annuler la mesure qui me pesait sur la tête. »