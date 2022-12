Des pannes de courant paralysent des milliers de foyers dans les Maritimes

Des milliers de foyers dans les Maritimes n’ont pas de courant électrique, jeudi matin, dans le sillage d’une tempête de vents et de pluie.

La société Énergie NB comptait plus de 8900 abonnés sans électricité vers 7 h15.

Au même moment, l’entreprise Nova Scotia Power en recensait plus de 70 872 en Nouvelle-Écosse, et le fournisseur Maritime Electric en comptait plus de 9000 à l’Île-du-Prince-Édouard.

Une tempête de vents forts et de pluie s’est abattue sur la région durant la soirée et la nuit. Environnement Canada avait indiqué que des vents de cette puissance pouvaient faire tomber des branches d’arbres sur les fils électriques et causer des pannes de courant.

Restrictions et annulations

Des restrictions sont en vigueur sur le pont de la Confédération, jeudi matin, en raison des vents forts. Les roulottes, motocyclettes, camions, camions-remorques, véhicules récréatifs et autobus ne peuvent pas circuler sur le pont jusqu’à nouvel ordre.

En Nouvelle-Écosse, les classes sont annulées à l'École NDA en raison des grands vents, indique le Conseil scolaire acadien provincial.

Au Nouveau-Brunswick, les autobus de la région d'Edmundston du District scolaire francophone Nord-Ouest ont une heure de retard en raison des mauvaises conditions routières.

Le mauvais temps se poursuit en matinée

Environnement Canada prévoit pour le Nouveau-Brunswick jusqu'à 30 mm de pluie et des rafales pouvant atteindre 80 km/h durant la matinée.

À l’Île-du-Prince-Édouard, les rafales pourraient atteindre 90 km/h durant la matinée. Ces vents peuvent toujours causer des dommages, selon Environnement Canada.

La Nouvelle-Écosse quant à elle pourrait recevoir jusqu’à 50 mm de pluie supplémentaire, par endroits, durant la matinée, estime Environnement Canada. Des inondations sont possibles par endroits sur les terres basses. La prudence s'impose aux endroits où le sol est affaissé près des rivières, des ruisseaux et des ponceaux.

Le temps devrait se calmer dans les Maritimes d'ici la mi-journée.