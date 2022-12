Bitfarms déménage trois mois plus tôt que prévu

Ce changement survient trois mois plus tôt qu'initialement prévu. Les activités de cryptomonnaie de Bitfarms sont maintenant réparties dans trois usines situées sur les rues Joseph-Louis-Mathieu, Léger et de la Garlock.

La construction a bien été, rien n'a été repoussé, donc on a pu rentrer dans nos dates , explique le vice-président principal aux opérations de l'entreprise, Benoit Gobeil.

« On est une des compagnies qui fonctionnent le mieux avec de très bons coûts de production de bitcoins. On est là pour rester et continuer à long terme. »