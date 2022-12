L’ancien des Saguenéens Stéphane Richer au Temple de la renommée de la LHJMQ

Ce dernier n’a joué qu’une demi-saison avec les Saguenéens en 1984-85, mais il avait mené l’équipe jusqu’en finale des séries de la Coupe du Président. Après avoir été acquis des Bisons de Granby, il avait marqué 31 buts en seulement 27 matchs de saison régulière, avant d’en ajouter 12 en 12 parties en séries.

Le journaliste retraité Serge Émond, l’auteur d’un livre sur les 50 ans des Sags, rappelle quel type de joueur il était.

C’était son physique qui était d’abord imposant, c’était un gars qui était grand, puis c’était son lancer frappé qui était impressionnant aussi. Puis c’était un joueur flamboyant, c’était un gars que tu voyais sur la glace. Avant d’arriver avec les Saguenéens, c’était une vedette et il appartenait déjà aux Canadiens de Montréal. Il y avait une aura autour de lui qui n’était pas comparable à l’ensemble des joueurs de la Ligue, ça c’est évident , a raconté Serge Émond.

Après s’être rendu en finale de la LHJMQ , où il avait été suspendu, Stéphane Richer avait terminé sa saison avec les Canadiens de Sherbrooke dans la Ligue américaine de hockey. Il y avait mis la main sur la Coupe Calder.

Stéphane Richer a marqué 50 buts à deux reprises avec les Canadiens. Photo : Getty Images / Robert Laberge

Il est ensuite revenu à Chicoutimi, mais ce fut de courte durée.

À 19 ans, il est venu au camp d’entraînement et je me souviens, parce que c’est moi qui avais écrit le texte, qu’il avait clairement dit : "Moi, il n’est pas question que je joue junior majeur, que je joue à Chicoutimi. Cette année, je joue en haut, je vais jouer pour le Canadien de Montréal". Donc il a joué pour le Canadien de Montréal. Il a fait le club à 19 ans et on ne l’a jamais revu au niveau junior" , a poursuivi le journaliste qui a eu une longue carrière au Quotidien.

C’est justement en 1985-86 qu’il allait remporter la Coupe Stanley avec notamment Patrick Roy, mais aussi Guy Carbonneau, un autre ancien des Saguenéens membre du Temple de la renommée de la LHJMQ .

Pour ajouter à cette séquence incroyable de succès, il avait auparavant remporté la médaille d’or au Championnat du monde de hockey junior avant son arrivée avec Chicoutimi.

Dans la Ligue nationale de hockey, le célèbre #44 a marqué 421 buts en 1054 matchs avec les Canadiens, les Devils et le Lightning. Il est le dernier joueur de Montréal à avoir marqué 50 buts en une saison, accomplissant l’exploit à deux reprises.