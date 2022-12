Une grande guignolée portée par un vent généreux

Et c'est reparti en ce 1er décembre pour la collecte de dons dans les rues et dans de nombreuses commerces et organismes communautaires à l'occasion de la grande guignolée. D'autres collectes auront lieu durant les prochains jours. Certaines se poursuivront jusqu'en janvier.

En Matanie, les bénévoles du Centre d'action bénévole (CAB) de la région de Matane sont présents jeudi matin devant les locaux de Radio-Canada. Ils se déplaceront à travers la ville de Matane durant la journée.

L’an passé, 24 000 $ avaient été amassés. La cible cette année est de 25 000 $. Les dons seront remis sous forme de coupons d’épicerie.

Dès 6 h, des bénévoles étaient installés dans les rues de Matane. Photo : Radio-Canada / Luc Paradis

À Cap-Chat, l'Association des pompiers reprend le flambeau de la collecte de denrées non périssables et de la distribution des paniers de Noël. Trois boites de collecte se trouvent déja aux dépanneurs Denis Francoeur et Centre-Ville. À partir de lundi, une boîte de collecte sera déposée à la pharmacie Jean-Coutu.

Les gens ont jusqu'au 16 décembre pour donner généreusement.

À Sainte-Anne-des-Monts, les bénévoles de l’organisme Partagence vont s'installer à l’entrée du Métro jusqu’à samedi. L’objectif de l’organisme est de ramasser davantage de fonds, car les demandes d’aide alimentaire des familles de la Haute-Gaspésie ont augmenté.

En 2021, 171 foyers ont été aidés par l’organisme. Cette année, déjà 210 familles avaient fait une demande à la fin novembre.

Les dons seront distribués à Sainte-Anne-des-Monts, à Tourelle, à Cap-Seize, à La Martre et à Marsoui.

Estran et Côte-de-Gaspé

D’autres guignolées sont aussi organisées jeudi à Murdochville par le Centre d'action bénévole Les Hauts-Bois. Les guignolées auront lieu samedi à Grande-Vallée, à Cloridorme. À Sainte-Madeleine-de-la-Rivière-Madeleine, les sous sont récoltés par le Centre d’action bénévole La Grande Corvée.

À Gaspé, la guignolée est organisée par le conseiller municipal James Keays. La collecte se fait au coin de la rue Adams et de la Reine entre 7 h et 8 h 30. Les dons en ligne sont possibles. Les dons de denrées seront acceptés à compter de samedi aux deux arénas de Gaspé.

Tous les dons reçus iront à l’organisme l’Accueil Blanche-Goulet, qui remettra des paniers aux familles de la région.

Rocher-Percé et Baie-des-Chaleurs

Dans la MRC du Rocher-Percé, le Centre d'action bénévole (CAB) Gascons-Percé organise une collecte de dons aux IGA de Grande-Rivière ainsi qu’à celui de Chandler.

Des jeunes bénévoles de la maison des jeunes La Bouée de Chandler seront aussi au Super C.

L’organisation de la guignolée est l'œuvre du Centre d’action bénévole Saint-Siméon/Port-Daniel, aidé notamment par le Collectif Aliment-Terre.

Du côté de la Guignolée Saint-Siméon/Port-Daniel, les villes de Bonaventure et de Paspébiac organisent des collectes de dons. Une collecte est aussi organisée au marché Richelieu de Port-Daniel.

À New Richmond, la guignolée a été reprise de justesse par un nouveau comité de bénévoles qui lance deux collectes. Une le 3 décembre avec un pont payant sur le chemin Cyr et l'autre, le 10 décembre au centre commercial.

Et aux Îles

Aux Îles-de-la-Madeleine, la Guignolée organisée par le Club Richelieu et Entraide communautaire aura lieu samedi en journée à la mairie de Cap-aux-Meules.

Les bénévoles sont installés devant les bureaux de Radio-Canada à Matane. Photo : Radio-Canada / Luc Paradis

Une chorale ainsi que des musiciens seront présents. Seuls les dons en argent seront acceptés. Les fonds seront remis en bons d’achat échangeables dans les épiceries de l'archipel.

Aucune guignolée n’est organisée dans la Matapédia ni dans la MRC d’Avignon. Différents systèmes de dons sont par contre mis en place.

Le défi de la bonne alimentation

Selon Benoît Lamarche, professeur titulaire à l’École de nutrition de l’Université Laval, il y a un défi économique à mieux s’alimenter.

L’inflation aggrave la situation, mais pas seulement. En région, les défis sont encore plus grands. Les prix de l’alimentation sont encore plus importants dans plusieurs catégories d’aliments. Le coût moyen d’une alimentation saine est encore plus élevé en région que dans les grands centres , explique-t-il.

Pour Benoît Lamarche, le grand défi pour le consommateur, c'est la qualité de l’alimentation.

Cette notion est de plus en plus confuse. Pour certains, ça rime avec jeûne alternatif, pour d’autres, c’est la régime keto ou le régime méditerranéen. Ça devient étourdissant, on ne sait plus sur quel pied danser , commente le chercheur.

Le grand défi pour plusieurs familles demeure la qualité de l'alimentation (photo d'archives). Photo : getty images/istockphoto / Qwart

Le professeur note aussi que le coût des aliments est un facteur déterminant dans le choix des aliments. Pour une grande partie de la population, des aliments de qualité ne sont souvent pas accessibles parce qu’ils coûtent trop cher , explique-t-il.

Le professeur précise qu’une amélioration du niveau socio-économique d’un individu aura des impacts sur les comportements humains associés à la santé, mais qu’aucune analyse n’a encore établi de changement de comportement avec une amélioration de l’alimentation.

C'est ce qu'i lui fait dire qu’une augmentation du salaire d’un individu n’entraîne pas automatiquement une hausse de la consommation d’aliments sains.

Avec les informations de Sarah Gagnon-Piché