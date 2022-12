La route 175 fermée entre L’Étape et Stoneham

La route 175 dans la réserve faunique des Laurentides est présentement fermée dans les deux directions entre L'Étape et Stoneham.

Le ministère des Transports du Québec (MTQ) a pris cette décision en raison des conditions météorologiques difficiles.

En raison des conditions météorologiques, le Ministère a procédé à la fermeture de la route 175, dans chaque direction, entre L’Étape et Stoneham, pour les prochaines heures, soit pour une durée indéterminée , a fait savoir par courriel Andrée-Anne Duchesne, conseillère en communication à la direction générale du Saguenay-Lac-Saint-Jean du MTQ .

De la neige et de la poudrerie sont prévues en soirée à Saguenay selon Environnement Canada avec des rafales pouvant aller jusqu'à 70 km/h.

À 20 h, la route 381, entre Saguenay et Charlevoix, était enneigée tandis que la route 155, entre Chambord et La Tuque, était dégagée et mouillée.

Plus de détails à venir