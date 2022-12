Le portrait officiel de Brad Wall a été dévoilé mercredi au Palais législatif à Regina

Le portrait représente Brad Wall dans un costume trois-pièces, assis dans le bureau du premier ministre. Il tient un exemplaire du Saskatchewan Plan for Growth. Par-dessus son épaule, on peut voir une peinture représentant un paysage près de Swift Current.

Le portrait de Brad Wall est peint par l'un des portraitistes les plus estimés du Canada, Phil Richards.

Sa réalisation a pris quatre mois et demi de travail.

Le peintre canadien est connu pour ses portraits de nombreux chefs du gouvernement, de l'éducation et des affaires, et notamment pour le portrait de Sa Majesté la reine Élisabeth II, à l'occasion de son jubilé de diamant.

« Brad Wall reste l'un des dirigeants les plus populaires et les plus performants de l'histoire de notre province. » — Une citation de Scott Moe, premier ministre de la Saskatchewan

Il a supervisé une période de croissance et de possibilités sans précédent pour la Saskatchewan, ainsi que les défis qui en découlent , déclare Scott Moe dans un communiqué.

Il a relevé ces défis grâce à sa vision, son dévouement, sa compassion et, surtout grâce à sa foi inébranlable dans le potentiel de cette province et de ses habitants. Un héritage qui continuera de nous inspirer et de nous informer à l'avenir , ajoute-il.

Le tableau, qui sera exposé dans la Saskatchewan Gallery, a été officiellement accepté dans la collection d'art du Palais législatif par le secrétaire provincial Tim McLeod.

La collection comprend plus de 200 pièces, dont des portraits, des bustes, des sculptures, des murales et des photographies qui constituent une histoire visuelle du parcours et de la croissance de la Saskatchewan en tant que province.

L'ancien premier ministre de la Saskatchewan, Brad Wall, lors du dévoilement de son portrait officiel au Palais législatif de Regina le 30 novembre 2022. Photo : La Presse canadienne / Michael Bell

Brad Wall a été élu pour la première fois député de Swift Current en 1999 et a été le 14e premier ministre de la Saskatchewan de 2007 jusqu'à sa retraite de la politique en 2018.

La pandémie a ralenti le processus

Selon le chef du protocole et secrétaire du conseil consultatif honorifique de la Saskatchewan, Major Jason Quilliam, en raison de la pandémie de la COVID-19, le dévoilement du portrait a pris plus de temps que prévu.

Le portrait d'un ex-premier ministre dévoilé à l'Assemblée législative ÉMISSION ICI PREMIÈRE • Point du jour Le portrait d'un ex-premier ministre dévoilé à l'Assemblée législative. Contenu audio de 10 minutes, Émission ICI Première. Écouter l’audio. Durée de 10 minutes

Les dévoilements de portrait font partie des tâches du bureau du protocole. Alors, après le départ à la retraite d'un premier ministre ou d'un lieutenant-gouverneur, le portrait est dévoilé dans la rotonde et puis accroché à l’un des galeries de l'édifice , explique Major Jason Quilliam.

Avec les informations d’Annie St. Jacques