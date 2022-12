Des élèves d’une école du Manitoba consomment des bonbons au cannabis dans l’autobus

C’est dans un autobus scolaire que des élèves de 5 à 9 ans auraient consommé des bonbons contenant du THC, le principe actif du cannabis, le 23 novembre.

Ces enfants se rendaient en autobus à l’École primaire La Source.

Le directeur général de la Division scolaire franco-manitobaine raconte qu'un élève se sentait mal dans la salle de classe et qu'une analyse de la situation a été faite.

On a rapidement vu qu’il y avait seulement 3 ou 4 élèves qui étaient incommodés. On a rapidement fait une vérification de l’autobus. Mais en parallèle on a appelé les ambulances parce qu’une des élèves avait des symptômes de vomissement, de maux de tête , relate Alain Laberge.

Il ajoute que l'école a communiqué avec les parents des autres élèves qui avaient des symptômes plus modérés et leur ont recommandé d’aller à l'hôpital, ce qu’ils ont fait.

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) de Souris a ouvert une enquête sur l'incident. Dans son rapport, la GRC juge qu'il s'agit d'une consommation par inadvertance des bonbons de cannabis.

À ce stade de l'enquête, nous pensons qu'un enfant a apporté ces bonbons au cannabis dans l'autobus et les a partagés avec les autres enfants en pensant que c'était des bonbons ordinaires , affirme la caporale de la GRC Julie Courchaine.

La GRC ajoute continuer d'enquêter et de travailler avec l'école et les parents touchés par cette situation. Mercredi, elle n'avait pas de détails à fournir à savoir si des accusations pourraient être déposées.

Si tous les enfants sont maintenant remis de leur mésaventure, il aurait pu y avoir des conséquences sur la santé des jeunes avec le risque d'une surdose, selon le microbiologiste à l'Hôpital Saint-Boniface, le Dr Philippe Lagacé-Wiens.

Les principaux symptômes d’une surdose chez un enfant peuvent être une somnolence, une léthargie, une difficulté de réveiller un enfant, un comportement bizarre, de la difficulté à marcher, des trébuchements , énumère-t-il.

Même si ces symptômes ne proviennent pas d'une surdose, le Dr Lagacé-Wiens recommande de contacter sans tarder le Centre antipoison ou se rendre aux urgences afin d'éviter des drames.

Un enfant ne va pas nécessairement savoir qu’un bonbon suffit pour avoir un effet et va vouloir en manger considérablement plus, alors on augmente le risque d’une surdose , prévient-il.

La Division scolaire franco-manitobaine tient de son côté à rassurer les parents.

M. Laberge explique que des activités de prévention ont lieu tout au long de l’année, et sont adaptées à l’âge des élèves.

La GRC , de son côté, recommande de garder les produits contenant du THC à l’écart des autres aliments.

Avec les informations de Victor Lhoest