Les vents causent quelques pannes d’électricité

Plus de 1700 clients sont toujours privés de courant en Gaspésie. Selon Environnement Canada, des vents allant jusqu’à 110 km/h ont soufflé durant la nuit dans plusieurs secteurs de la Gaspésie.

La majorité des pannes touche le secteur de la Haute-Gaspésie. Ainsi plus de 800 foyers sont sans électricité dans les villages du littoral nord. C’est le cas à Marsoui, à Rivière-à-Claude et à Mont-Saint-Pierre.

Des pannes sont aussi signalées dans le secteur de Gaspé.

Plus au sud, quelques familles sont sans électricité à Port-Daniel-Gascons.

Dans plusieurs cas, le rétablissement du courant est prévu d'ici 8 h.

Au plus fort de la tempête de vent, mercredi soir, plus de 2000 clients d’Hydro-Québec étaient privés d’électricité en Matanie, dont une majorité dans l’est de la MRC, à Sainte-Félicité, Grosses-Roches et Les Méchins.

La route 132 a d'ailleurs été fermée entre Matane et Les Méchins quelques heures en fin de journée, mercredi, toujours en raison des grands vents

Par ailleurs, toutes les traversées prévues jeudi entre Matane et la Côte-Nord ont été annulées en raison des conditions météorologiques.