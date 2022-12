Pénurie de psychologues dans le réseau public : un record de postes à pourvoir

Dans son établissement, un poste de psychologue sur trois est vacant (32 %). Du jamais vu , confie la psychologue, qui n’a jamais connu une telle pénurie de personnel en 33 ans de présence dans cet hôpital pédiatrique.

De son propre aveu, elle marche parfois sur un fil d'équilibriste pour faire face à la demande de soins en santé mentale, qui est toujours plus importante.

« Actuellement, j'ai des secteurs qui sont à haut risque d'être à découvert, donc d'être en bris de service. » — Une citation de Carole Lane, cheffe du service de psychologie de l’hôpital Sainte-Justine

Le manque de relève persiste depuis plusieurs mois. Les premiers signes, dit-elle, sont apparus un peu avant la pandémie.

Selon son analyse, cette situation s'explique avant tout par des difficultés de recrutement.

Moins de candidatures, plus d’affichage, plus de difficultés pour retenir les stagiaires et les contractuels : en quelques années, des postes autrefois très convoités n’attirent plus les foules.

Une situation généralisée au Québec

Selon des données colligées par Radio-Canada, les difficultés de recrutement sont une réalité un peu partout dans le réseau public de la santé, même si certains secteurs s’en tirent mieux que d’autres.

Au CISSS de la Côte-Nord, par exemple, 44 % des postes sont vacants (12 sur un total de 27).

Au CIUSSS du Nord-de-l'Île de Montréal, 20 % des postes sont à pourvoir (24 sur 123).

Près de 10 % des postes sont vacants dans les CIUSSS de la Mauricie (5 sur 44) et de la Capitale-Nationale (29 sur 267).

À l’Hôpital de Montréal pour enfants, les postes permanents de psychologues ont tous un titulaire, mais 24 % des postes temporaires restent à pourvoir.

Une lente dégringolade

Les psychologues boudent le secteur public. C’est ce que montrent des données recueillies par la Coalition des psychologues du réseau public québécois.

Entre 2011 et 2021, 719 professionnels ont décidé de se consacrer exclusivement à la pratique privée, dont un bon nombre directement à la fin de leurs études. Durant la même période, le réseau public a définitivement perdu 367 psychologues.

En 31 ans de carrière à l'Hôpital de Montréal pour enfants, la Dre Maria Sufrategui a vu la situation se dégrader. Cette psychologue et neuropsychologue a pris sa retraite il y a quelques mois.

À son départ, elle avait eu le temps d'observer un changement graduel . Des postes permanents convoités et prestigieux , comme celui qu’elle a obtenu de peine et de misère, sont aujourd’hui boudés par les nouvelles générations.

Pourquoi? Parce que le travail est de plus en plus difficile, les cas plus stressants, beaucoup plus exigeants , mais la rémunération ne suit pas, se désole-t-elle.

Maria Sufrategui est préoccupée par le manque de psychologues dans le réseau public de la santé. Photo : Vincent Rességuier

Les étudiants peu attirés par le réseau public

Un constat partagé par le Dr David Smolak, un psychologue qui a lui-même claqué la porte de l’hôpital Charles-Le Moyne à Longueuil, en 2021.

Il supervise des doctorants en psychologie de l'Université de Montréal et constate que le réseau public souffre d'une mauvaise réputation auprès de la relève.

Selon un rapport du ministère de la Santé publié en 2018, à peine 25 % des psychologues fraîchement diplômés choisissent le réseau public.

Le Dr Smolak énumère les raisons évoquées par ses étudiants : les salaires peu compétitifs, un grand manque de flexibilité , beaucoup de contraintes . Et enfin, précise-t-il, ils voient leurs collègues épuisés quitter le navire, ce qui achève de les décourager.

Karine Gauthier estime que les effectifs de psychologues dans le réseau public ont diminué de 14 % dans les dix dernières années. Photo : Vincent Rességuier

Les psychologues veulent leur propre syndicat

Des irritants maintes fois exprimés par la Coalition des psychologues du réseau public québécois, qui fait de la question salariale une priorité.

Dans un mémoire publié en septembre dernier, la Coalition affirme que les professionnels du secteur privé ont un salaire supérieur de 44 % à celui de leurs collègues du public. Un écart qui a tendance à se creuser avec les années.

Présentement, on est bloqués, on est dans une impasse , tranche la présidente de la Coalition, Karine Gauthier. Elle affirme que les effectifs de psychologues dans le réseau public ont diminué de 14 % dans les 10 dernières années.

Elle réclame une loi qui permettrait aux psychologues du réseau public de créer leur propre syndicat. À l’heure actuelle, ils n’ont pas la possibilité de négocier directement avec le gouvernement.

Les psychologues du public doivent rester dans le rang, leurs hausses de salaire sont liées à celles des autres professionnels de la santé. Même chose pour leurs conditions de travail.

On est les seuls qui ont des­ études doctorales obligatoires , s’insurge Mme Gauthier, tout en soulignant que les revenus moyens des psychiatres québécois sont trois fois plus élevés que ceux des psychologues, alors qu’ils ont un nombre d’années d’études similaire.

Pendant la campagne électorale, François Legault s'est montré ouvert à la création d’un syndicat propre aux psychologues. Cela passerait par l’adoption d’une loi spéciale.

La semaine dernière, les syndicats qui représentent les employés de la santé du secteur public ont demandé une réunion d’urgence avec cinq ministres influents, dont celui de la Santé.

Leur objectif, disent-ils, est de discuter de solutions pour éliminer la discrimination salariale et bonifier les conditions de travail des psychologues. Une première, car jusqu’ici le front commun syndical tentait de ne pas s’attarder sur des cas particuliers.

Dans leur communiqué, les syndicats évoquent la situation critique du manque de psychologues , en lien avec leur rémunération.

Des conséquences sur l'accueil des patients

Selon Karine Gauthier, il y a urgence d'agir parce que le réseau public est contraint d’abandonner certains services. Et surtout d’abandonner de nombreux patients, qui doivent maintenant se tourner vers le privé, même s'ils n'ont pas toujours les moyens de payer.

Une réalité qui, dit-elle, concerne en particulier la prise en charge des enfants et des adolescents.

Elle cite en exemple de jeunes suicidaires qui se sont présentés à l'urgence et qui ont dû attendre plusieurs mois pour avoir accès à un service.

Parfois, ils ont le temps de faire une tentative ou deux avant d'être pris en charge par un psychologue, s’indigne Mme Gauthier. Des fois, il n'y a pas de psychologue dans les CLSC.

La Dre Maria Sufrategui rappelle que les psychologues du réseau public se concentrent désormais sur les cas jugés les plus graves.

Il n’y a pas si longtemps, soutient-elle, le public prenait en charge les enfants souffrant de difficultés d'apprentissage, ceux qui montraient des signes de douance ou encore ceux qui avaient des problèmes d'attention. Tous ces gens-là n'ont plus accès à l'hôpital , conclut-elle.

Au Québec, actuellement, plus de 20 000 personnes sont en attente d'un service en santé mentale.