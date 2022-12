Le 25e Défi OSEntreprendre prend son envol en Abitibi-Témiscamingue

Une fois de plus, cette année, le concours annuel soulignera les initiatives entrepreneuriales en milieu scolaire, des jeunes du primaire jusqu’à l’université, ainsi que les réussites des nouveaux entrepreneurs dans le volet création d’entreprises.

Ce dernier comporte six catégories : commerce, exploitation-transformation-production, services aux entreprises, économie sociale, innovations technologique et technique ainsi que services aux individus. Un prix Coup de coeur du Scientifique en chef est aussi remis.

Le Défi OSEntreprendre souligne de plus les parcours et cheminements inspirants avec son volet Réussite inc. et les modèles d’approvisionnement québécois avec son volet Faire affaire ensemble.

Tous ces projets pourront remporter des honneurs locaux et ensuite s’illustrer sur les scènes régionale et nationale. Chaque prix est accompagné d’une bourse.

Ç'a vraiment la mission d’inspirer le désir d’entreprendre. Ça mobilise un très large réseau de partenaires pour faire rayonner toutes les initiatives et inspirer un plus grand nombre de personnes à passer à l’action , fait valoir Julie Gauthier, responsable régionale du Défi OSEntreprendre.

« Dans le fond, ce qu’on veut, c’est mettre en valeur l’humain derrière les projets d'entreprendre. On veut aussi valoriser l’éducation à l’esprit d’entreprendre dans nos milieux scolaires. » — Une citation de Julie Gauthier, responsable régionale du Défi OSEntreprendre

David Ouellet lauréat et président d’honneur

David Ouellet, de la Miellerie La Grande Ourse, a accepté de reprendre son rôle de président d’honneur régional, qu’il a déjà occupé en 2015-2016. Il a remporté le volet Réussite inc. lors du gala régional du Défi OSEntreprendre, en mai dernier. Cet honneur est remis chaque année à un entrepreneur en affaires depuis au moins cinq ans dont le parcours est inspirant.

On se rend compte que l’importance qu’il y a derrière ce concours, c’est bien autre chose que de gagner un prix. Je dirais que c’est beaucoup de parler d’entrepreneuriat, de créer des occasions, qu’il y ait de la fibre entrepreneuriale. C’est pour ça que j’aime beaucoup le volet scolaire. Le volet scolaire, c’est de les prendre jeunes et de leur donner très tôt l’idée de l’entrepreneuriat , souligne David Ouellet, un apiculteur et distillateur qui a fondé son entreprise en 2005.

La période d’inscription est en déjà cours et se poursuivra jusqu’au 14 mars 2023. Les honneurs régionaux seront remis en avril prochain.