À la Soupe populaire de Chicoutimi, mercredi, c’était la distribution des dossards et de tout le matériel aux responsables des bénévoles qui seront en poste pour la 31e édition.

Au total, ils seront autour de 200 dans la région à donner de leur temps en bravant le froid, dont certains sont présents depuis la première heure.

Louis Jalbert, qui habite maintenant à Saint-Fulgence, participe chaque année à La guignolée des médias à Chicoutimi avec des amis depuis la deuxième édition de la collecte. Photo : Radio-Canada / Myriam Gauthier

Pour sa part, Louis Jalbert sera jeudi à sa trentième Guignolée des médias.

Ça fait partie de notre ADN. Je pense que c’est important de s’impliquer. Ce qu’on ramasse, cet argent-là, ça permet à des gens de un, les gens qui sont seuls, d’au moins manger une fois par jour. Mais, de plus en plus, aussi, des familles sont mal prises , a illustré Louis Jalbert.

Roger Dufour, administrateur à la Soupe populaire de Chicoutimi, et Daniel Côté, trésorier, préparaient le matériel à remettre aux bénévoles responsables d’intersections. Photo : Radio-Canada / Myriam Gauthier

Des bénévoles arrivés au cours des dernières années sont aussi au rendez-vous, comme Léo Bouchard.

Je me suis aperçu que dans la société, il y a beaucoup des grands besoins qui se font sentir dans notre région, proche de nous. (...) Comme première année, l’année passée, j’ai vraiment adoré, puis honnêtement, là, quoi qu’on en dise, les gens sont super généreux, sympathiques , a raconté celui qui participera ainsi à sa seconde collecte dans les rues.

Le directeur général de la Soupe populaire de Chicoutimi, Bertin Riverin, participait à l’accueil des bénévoles qui récolteront les dons jeudi matin dans les rues pour La guignolée des médias. Photo : Radio-Canada / Myriam Gauthier

Avec l’inflation qui grimpe en flèche, les besoins sont de plus en plus criants. Les visages ont changé, à la Soupe populaire de Chicoutimi, constate le directeur général Bertin Riverin.

Il y a beaucoup plus de jeunes qu’auparavant. Avant ça, il y avait une clientèle, je dirais, grosso modo, entre 40 et 70 ans, mais maintenant, on a des gens dans la trentaine et même dans la vingtaine. On a quelques étudiants qui viennent , a expliqué Bertin Riverin.

Les dons permettent à la Soupe populaire de Chicoutimi de regarnir ses tablettes pendant l’année. Photo : Radio-Canada / Myriam Gauthier

La guignolée est essentielle pour les soupières de la région, rappelle Roger Dufour, administrateur à la Soupe populaire de Chicoutimi.

C’est la principale source de financement. Donc, si on n’a pas cette source de financement là, bien évidemment, qu’on ne peut pas continuer , a-t-il énoncé.

À partir d’un reportage de Myriam Gauthier