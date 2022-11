À Edmonton, l’industrie du cinéma ne veut pas être laissée de côté du budget municipal

Comme c'est le cas pour une douzaine d’autres organismes locaux, le conseil municipal ne prévoit pas de lui accorder une subvention dans les trois prochaines années, selon la proposition de budget 2023-2026. Le groupe a donc plaidé sa cause devant le conseil en demandant une augmentation de budget de 300 000 $, pour atteindre 1,5 million $ par année.

Avec ces nouvelles sommes, l’organisme veut créer une cellule de six personnes qui aurait pour rôle d’attirer de grandes productions dans la capitale albertaine. Le président-directeur général de l'organisation, Tom Viinikka, affirme que les revenus découlant des productions télévisuelles, cinématographiques et de l’industrie du jeu vidéo pourraient passer de 25 millions $ par année à près de 100 millions $.

Nous avons fait venir des producteurs à Edmonton dans le cadre de tournées de familiarisation [...] pour leur faire découvrir notre grande ville et je peux vous dire qu'il y a des gens qui n'avaient jamais envisagé Edmonton auparavant et qui l'envisagent maintenant , a-t-il fait valoir devant le conseil.

Selon lui, l’industrie du cinéma génère des retombées d’environ 550 millions de dollars par année, mais la majorité de la production est faite dans la région de Calgary.

Tom Viinika donne l’exemple de la superproduction tournée en partie en Alberta The Last of Us, inspirée du jeu vidéo du même nom, qui sera diffusée l’an prochain sur HBO. Ils amènent un chiffre d’affaires de 250 millions de dollars , dit-il.

Il se dit certain que le conseil municipal saura prendre en compte l’importance de son industrie dans l’économie de la ville. Les audiences publiques sur le budget municipal se terminent mercredi, et les conseillers adopteront le budget final 2023-2026 au cours du mois de décembre.

Avec les informations de Natasha Riebe