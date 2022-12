La réputation de l’Université d'Ottawa secouée, selon le milieu universitaire

Après la controverse impliquant l’ambassadeur de Chine au Canada, Cong Peiwu, qui a secoué l’Université d’Ottawa en début de semaine, des voix s’élèvent et craignent que l’incident ternisse la réputation de l’institution, et ce malgré les excuses du recteur.

L’Université d’Ottawa [qui] commence à en prendre un coup, on ne se le cachera pas , commente Geneviève Tellier, professeure à l’École de sciences politiques de l’Université d’Ottawa.

Selon Mme Tellier il s’agit d’un dommage réputationnel sans précédent.

Maintenant, quand on va mentionner le nom de l’Université d’Ottawa, je me demande si les gens vont avoir la même perception que ce qu'ils avaient avant , ajoute Mme Tellier.

Pour rappel, lundi, lors d’une conférence à l’Université d’Ottawa sur la thématique La Chine et le monde: développement, commerce et gouvernance au XXIe siècle, l’institution postsecondaire ottavienne a accepté de se plier aux demandes de l’ambassadeur qui étaient d’interdire la présence de caméras dans la salle. Le caméraman de Radio-Canada s’est notamment fait montrer la porte.

Dans le même élan, l’Université a également entrepris de baisser les stores afin de cacher une manifestation en soutien aux Ouïghours, qui se tenait au même moment à l’extérieur du bâtiment.

Des actes qui ont suscité la controverse, l’institution se voyant reprocher d’entraver la liberté de la presse.

Plusieurs membres de la classe politique fédérale, y compris le premier ministre Justin Trudeau, ont dénoncé cette décision.

Pour moi, ils ont fait une erreur, bannir les caméras. Au Canada, on ouvre surtout aux gens qui ont des profils publics. Les médias doivent avoir accès , a notamment jugé M. Trudeau, mardi.

Or, d’après Mme Tellier, l’implication de la classe politique est un autre coup de massue pour l’Université.

S’il y a des politiciens qui pensent pouvoir marquer des points en utilisant cette histoire-là, ils ne vont pas se gêner pour le faire. Je ne suis pas étonnée de voir monsieur [Yves-François] Blanchet [chef du Bloc québécois] le faire. Ce n’est jamais une bonne chose d’être pris dans la joute politique , fait-elle valoir.

Pas la première fois

D’autant plus que cette controverse n’est pas sans rappeler la forte médiatisation de la suspension de Verushka Lieutenant-Duval par l’Université pour avoir utilisé le mot en n , ajoute Mme Tellier.

Il faut pouvoir s’exprimer publiquement. Que ce soit par le biais des médias ou par le biais de la recherche. Et dans l’affaire de Lieutenant Duval, c'était la question de la liberté d’université. Ça aussi, ça participe à l'exercice démocratique. Je crois que l’Université d’Ottawa a oublié le fait que c’est une institution importante qui est financée par des fonds publics en partie et que les universités participent à la vie démocratique et ça, on a l’impression que l'université a peut-être perdu la perspective dans ses activités.

Le recteur de l’Université d’Ottawa, Jacques Frémont, a présenté ses excuses sur Twitter, mercredi matin. Il estime que l’Université a pris la mauvaise décision au dernier moment .

Nous nous excusons auprès des médias concernés. Nous aurions dû faire mieux pour protéger la liberté de la presse , écrit M. Frémont.

Trop peu, trop tard, dit le syndicat des étudiants

Des excuses tardives et pas suffisantes, selon le syndicat des étudiants de l’Université d’Ottawa.

L’Université [d'Ottawa] pouvait démontrer son engagement pour la liberté académique, mais cette semaine elle nous a montré qu’elle a échoué. Ça me fâche que l’administration de l’université soit si out of catch avec le sentiment des étudiants , s’indigne Armaan Singh, président du Syndicat étudiant de l’Université d’Ottawa.

« Le recteur peut s'excuser, mais on doit voir l’action qui peut soutenir ses mots. » — Une citation de Armaan Singh, président du Syndicat étudiant de l’Université d’Ottawa

La professeure titulaire du Département de l'information et de communication de l'Université de Laval, Colette Brin, apporte un regard plus nuancé à la controverse. Selon elle, il est tout à fait fréquent que des conférences se tiennent à huis clos, mais le problème, dit-elle, se dresse lorsque l'on invite les médias pour finalement leur demander de partir.

Il y a vraiment un contrôle évident [de la Chine par rapport à son image]. La question n’est pas de savoir pourquoi l’ambassade fait ça. Mais pourquoi l’Université se plie à ça , met en évidence Mme Brin.

Geneviève Tellier souhaite de son côté que le bureau du Gouverneur de l’Université d’Ottawa fasse preuve de leadership dans cette affaire.

Je suis très étonnée de voir ce bureau-là avoir été silencieux depuis la première controverse, de n’avoir pas rappelé à l’ordre les hautes instances de l’Université et même le recteur et son équipe. Est-ce qu’ils sont d’accord ? Si oui, pourquoi ? E là on sera à quoi s’en tenir. Sinon, quels sont les moyens, les mesures de redressement qu’ils veulent voir se mettre en place pour qu'on ait plus d'épisodes malheureux , conclut-elle.

Le recteur de l’Université d’Ottawa, Jacques Frémont, a refusé toutes les demandes d'entrevue de Radio-Canada, mercredi.

