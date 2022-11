Discours d’ouverture : François Legault dans la continuité

Cohabitation de la protection de l'environnement et de la croissance économique, immigration et protection de la langue de Molière : dans son discours d'ouverture de la 43e législature, à Québec, le premier ministre François Legault a largement repris les thèmes mis de l'avant durant la précédente campagne électorale, en vue de son deuxième mandat à la tête du gouvernement caquiste.

Ainsi, selon le chef de la Coalition avenir Québec (CAQ), le Québec des quatre prochaines années sera à la fois un Québec qui gagne , une nation verte et une nation qui défend son héritage linguistique, 414 ans après la fondation de Québec par Samuel de Champlain .

Sur la question de l'économie, d'abord, M. Legault n'a pas dérogé de sa marotte de son premier mandat, c'est-à-dire le rattrapage en matière de création de richesse par habitant par rapport à l'Ontario. Ainsi, le premier ministre a soutenu que les quatre dernières années avaient permis de réduire cet écart de près de quatre points de pourcentage, soit d'un peu plus de 16 % à 12,8 %.

Créer de la richesse n'est pas une fin de soi, a-t-il toutefois indiqué, mais c'est nécessaire.

Pour ce faire, son gouvernement entend encourager les gains en matière de productivité, notamment du côté de l'automatisation et du virage numérique des entreprises.

Cette création de richesse doit aussi s'amarrer avec une réduction toujours plus importante des émissions de gaz à effet de serre, histoire, affirme François Legault, que le Québec soit parmi les premiers à atteindre la carboneutralité d'ici 2050 .

Barrages et transition verte

La baisse des émissions polluantes s'effectuera notamment grâce à l'électrification des transports, au développement du secteur des batteries, notamment avec l'exploitation et la transformation de minerais stratégiques présents en grandes quantités au Québec, comme le lithium, mais aussi avec la production d'hydrogène et d'acier vert .

Le gouvernement de la CAQ aura toutefois fort à faire pour atteindre ses objectifs environnementaux. En juin, un rapport de l'Institut de l'énergie Trottier de Polytechnique Montréal indiquait que le Québec était en voie de rater la cible établie pour 2030. Le document précisait que pour 2050, toutefois, il est toujours possible d'atteindre la carboneutralité... à condition de réinjecter de la vigueur dans sa stratégie .

Pour François Legault, il ne fait aucun doute que le Québec pourra parvenir à son but à la moitié du siècle, même si cela sera un défi de très grande ampleur, a-t-il reconnu. Et l'un des moyens pour parvenir à réaliser cette transition, qui s'accompagnera d'une plus forte demande en énergie électrique, sera de sérieusement envisager la construction de nouveaux barrages .

Où? Quand? À quel prix? Le premier ministre n'a pas fourni de précisions à ce sujet depuis sa première allusion à un nouveau grand chantier hydroélectrique, lors de la plus récente campagne électorale.

La présidente d'Hydro-Québec, Sophie Brochu, s'est, elle fait, l'apôtre de l'efficacité énergétique, une voie que M. Legault veut aussi emprunter. Mais, ultimement, il juge que 100 térawatts-heures supplémentaires seront nécessaires pour répondre à la future demande. Ce qui, selon lui, équivaut à bâtir un demi-[réseau d']Hydro-Québec supplémentaire.

Dans l'une d'une série d'attaques souvent à peine voilées contre ses adversaires, le premier ministre a par ailleurs soutenu qu'il ne fallait pas être dogmatique dans la lutte contre les changements climatiques, et que le bilan environnemental du Québec était déjà très satisfaisant, puisque le Québécois moyen émet moins de 9 tonnes de GES par an , soit environ la moitié du Canadien hors-Québec et de l'Américain moyens.

Protéger le français, une priorité

Autre grande priorité pour le gouvernement Legault, la question de la protection du français devrait de nouveau occuper beaucoup de place au cours du mandat.

Déjà, le premier ministre avait indiqué son intention d'accueillir une immigration économique à 100 % francophones d'ici l'année 2026, à quelques exceptions près.

Selon François Legault, la langue de Molière est ainsi le principal pilier de la culture de la nation québécoise.

« Qu'est-ce qu'il resterait de nous, si on perdait ce lien fondamental qui nous unit? » — Une citation de François Legault, premier ministre du Québec

Le chef caquiste a de nouveau utilisé des données du plus récent recensement pour affirmer qu'à Montréal, la situation du français était particulièrement inquiétante, alors que moins de la moitié des habitants de la métropole parlent d'abord le français à la maison.

Cette proportion ne tient cependant pas compte des résidents qui parlent français et une autre langue (anglais ou autre), pas plus qu'elle ne donne un aperçu fiable des Montréalais qui s'expriment dans la langue officielle du Québec en public, au travail, etc.

À boulets rouges contre Ottawa

Le premier ministre ne s'est pas non plus privé de lancer certaines attaques. Contre le coporte-parole de Québec solidaire, d'abord, alors que François Legault a accusé Gabriel Nadeau-Dubois de s'arracher les cheveux à propos du plan caquiste consistant à faire davantage de place au privé en santé.

Mais le gros des attaques du premier ministre visaient le gouvernement fédéral, contre qui il a tiré à boulets rouges.

Selon M. Legault, Ottawa doit rapidement augmenter la part des transferts fédéraux en santé, alors que les Québécois envoient 40 % de leurs impôts dans la capitale fédérale, et que cette dernière ne paie que 22 % des frais des différents réseaux de la santé.

Le premier ministre presse aussi le gouvernement Trudeau d'agir plus rapidement pour traiter les demandes de statut de réfugié des personnes arrivant de façon irrégulière au pays, en passant par le chemin Roxham. M. Legault estime ainsi que Québec devrait demander à Ottawa de rembourser les sommes déboursées par le gouvernement québécois.

De façon plus directe encore, le chef caquiste exige que le Canada se retire de l'entente sur les tiers pays sûrs, cet accord passé avec le Mexique et les États-Unis qui fait en sorte qu'une personne demandant asile dans l'une de ces trois nations doit d'abord s'adresser aux autorités du pays dont elle est originaire, si ce pays fait partie de ce groupe de trois États.

Pour éviter de déposer une demande aux États-Unis et de risquer d'être expulsés, des dizaines de milliers de personnes passent ainsi par les États-Unis pour arriver au Canada, où ils franchissent la frontière de façon irrégulière.