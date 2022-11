Le violoniste André Rieu, « le roi de la valse », en tournée au Canada en 2023 

Il donnera des concerts à Montréal, Québec, Ottawa et Toronto avec son orchestre qui regroupe 60 musiciens et musiciennes. Les dates prévues en sol québécois sont le 21 septembre au Centre Vidéotron de Québec et la journée suivante au Centre Bell à Montréal.

Un mois plus tôt, l'artiste sera au Centre Canadian Tire, à Ottawa, et à l'aréna Scotiabank de Toronto.

André Rieu a vendu 40 millions d'albums et de DVD, en plus de cumuler des milliards de vues sur YouTube. Ses concerts comprennent un mélange de classiques légers, de valses, de musique de films et d'opéras ainsi que de chansons pop.

Les billets pour la tournée du violoniste seront mis en vente vendredi à 11 h.