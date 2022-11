Violence conjugale : les organismes et la SQ sortent dans la rue

L’activité était organisée dans le cadre des 12 jours d’action pour l’élimination de la violence faite aux femmes. Les organismes et la SQ voulaient ainsi inciter davantage de femmes à faire appel aux services d’aide mis à leur disposition si elles sont victimes de violence physique, économique, sexuelle ou encore verbale.

On veut leur dire que nous sommes là pour elles , souligne Isabelle Côté, coordonnatrice à La Maison Le Nid de Val-d’Or, qui a visité des restaurants sur l’heure du midi.

« C’est important de sensibiliser les femmes, mais aussi l’ensemble de la population. Souvent, les gens autour constatent que la femme vit beaucoup de situations difficiles et qu’elle n’ose pas dénoncer pour en sortir. On sent que les gens sont davantage sensibilisés, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. » — Une citation de Isabelle Côté, coordonnatrice à La Maison Le Nid de Val-d’Or

Projet Rabaska : les demandes en hausse

L’équipe de coordonnateurs régionaux du projet Rabaska. Rangée du haut, de gauche à droite : le capitaine François Côté (SQ), Stéphanie Coutu (Maison l’Équinoxe), Anne-Renée Jacob (Rabaska), Nancy Bouchard et Stéphanie Caron (CAVAC-AT), et le lieutenant Gabriel Bélanger (SQ). À l’avant : Cathy Allen (Maison Alternative pour Elles) et Chantal Lessard (SATAS). Photo : Gracieuseté

Le projet régional Rabaska, qui permet la création de cellules d’intervention rapide pour prévenir les homicides conjugaux, constate une augmentation de ses interventions au cours des derniers mois. Déjà une trentaine de demandes de soutien d’appréciation des risques lui ont été adressés depuis le 1er avril, comparativement à 23 pour l’ensemble de l’année précédente.

Nos partenaires sur le terrain constatent une hausse de cas, confirme Anne-Renée Jacob, directrice de Rabaska. La détresse sociale est importante, mais on sent aussi que Rabaska est davantage connu. Il y a eu beaucoup de sensibilisation et les gens connaissent mieux les facteurs de risque. Le fait qu’on parle beaucoup des féminicides dans les médias rend les intervenants plus alertes quand ils sont en présence de personnes qui ont un potentiel homicidaire.

Les interventions de Rabaska ont permis de mettre en place des filets de sécurité autour de 67 personnes directement visées par un risque d’homicide conjugal ou intra-familial en 2021-22, dont 19 enfants.

Afin de mieux répondre à la demande et soutenir les partenaires dans chaque secteur, l’organisme vient d’ailleurs d’ajouter quatre coordonnateurs régionaux à son équipe.