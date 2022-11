Un cri du coeur des maires de Roberval, Saint-Félicien et Dolbeau-Mistassini

Dans un contexte inflationniste et en pleine pénurie de main-d'œuvre, les élus du Lac-Saint-Jean se mobilisent et lancent un cri du coeur.

Les maires de Dolbeau-Mistassini, Saint-Félicien et Roberval veulent que le gouvernement du Québec revoie le pacte fiscal qui les lie aux municipalités et qu'il redéfinisse les critères encadrant certains programmes d'aide pour leur permettre de mieux développer leurs villes.

De passage au Cercle de presse du Saguenay mercredi, André Guy (Dolbeau-Mistassini), Luc Gibbons (Saint-Félicien) et Serge Bergeron (Roberval) ont parlé d’une même voix et ont plaidé en faveur de la mobilisation pour obtenir plus de soutien de la part de Québec.

André Guy a même révélé qu’une nouvelle table socio-économique verra le jour au Lac-Saint-Jean. Elle regroupera des élus, mais aussi des représentants du domaine des affaires et de l’industrie. L’objectif est simple : faire pression sur Québec pour obtenir plus d’investissements.

Selon André Guy, la Table régionale des élus (TRÉ) et la Table des préfets font du bon travail, mais il faut penser plus large et définir des actions concrètes pour obtenir plus d’argent en provenance des coffres de Québec. Les revenus de taxes représentent environ 70 % du budget des municipalités et les citoyens ne peuvent pas faire plus, ont souligné les maires. Il est donc impératif d’attirer des investisseurs, mais tout cela ne peut se faire sans l’implantation d’infrastructures ou la refonte d’infrastructures existantes, non sans coûts.

Le maire de Dolbeau-Mistassini, André Guy, le maire de Saint-Félicien, Luc Gibbons, et le maire de Roberval, Serge Bergeron, étaient invités au Cercle de presse du Saguenay mercredi. Photo : Radio-Canada / Catherine Filion

Ce qu’il faut avoir, c'est un rassemblement de différents intervenants socio-économiques. Des donneurs d’emploi, des industriels, des gestionnaires publics et des élus, tous regroupés à la même table de différents secteurs pour qu’on soit véritablement tous ensemble à exiger, et je dis bien à exiger, et à orienter nos politiques dans le futur. Lorsqu’on fera une demande, si c’est appuyé par la table socioéconomique du Lac-Saint-Jean, je pense qu’on aura un bon moyen de pression au niveau du gouvernement , a martelé André Guy.

Le nouveau regroupement devrait se réunir prochainement. La question de la bonification des redevances versées aux régions pour l’exploitation des ressources naturelles fera l’objet de discussions. Au terme d’une étude réalisée par un consultant, les élus ont constaté que le Saguenay-Lac-Saint-Jean pourrait toucher 75 millions de dollars en dividendes.

À l’aide!

Le maire de Roberval, Serge Bergeron, croit que les programmes d’aide au développement des infrastructures compris dans le pacte fiscal sont obsolètes et ne représentent plus la réalité économique d’aujourd’hui, alors que le coût des chantiers et les soumissions explosent.

Il a profité de la tribune s’offrant à lui pour plaider en faveur d’une révision des programmes et de la hausse des montants octroyés aux villes, lesquelles font des pieds et des mains pour diversifier leur économie.

Cela ne se fait pas sans coût, puisque des infrastructures d’égout et d’aqueduc doivent être mises en place pour accueillir des investisseurs. Serge Bergeron a lui aussi fait valoir qu’en contexte d’inflation, les citoyens ne peuvent en faire davantage.

Quand on parle d’être entendus par le gouvernement, c’est de regarder le pacte fiscal que vous avez avec vos municipalités parce que ce n’est pas que le dossier de Roberval ou Saint-Félicien, c’est le dossier de l’ensemble du Québec , a-t-il martelé.

De longs délais administratifs

Le maire de Saint-Félicien est pour sa part exaspéré par les délais menant à l'obtention de certificats d'autorisation environnementale (CA) pour la réalisation de certains projets. Il demande carrément à la ministre régionale Andrée Laforest d'intervenir.

Il a expliqué que plusieurs infrastructures sont vieillissantes et qu'elles doivent être remplacées. Les critères environnementaux sont serrés et les délais sont interminables.

Luc Gibbons estime que les retards engendrent des coûts supplémentaires et peuvent même dissuader des promoteurs de s’établir dans sa ville.

Les maires de Dolbeau-Mistassini, Saint-Félicien et Dolbeau-Mistassini ont demandé un nouveau pacte fiscal. Photo : Radio-Canada / Catherine Fillion

On veut respecter les normes, mais c’est rendu compliqué. On est rendu à 200 000 $ en temps et en investissements depuis deux ans [pour un projet]. Parce que notre plan de débordement n’est pas accepté, tous les projets résidentiels et industriels sont bloqués [...]. Je demande à notre ministre régionale de nous accompagner. On ne connaît pas ça et on veut être accompagné par la ministre. On aimerait partir en appel d’offres au printemps, on ne peut pas , plaide Luc Gibbons.

Serge Bergeron en a lui aussi maille à partir avec le ministère et croit que de plus en plus de responsabilités sont pelletées dans la cour des municipalités.

C’est assez particulier de voir à quel point ça débarque dans notre cour. Nos infrastructures ont vieilli, mais on n’a pas plus d’aide que ça , souligne-t-il.

Dans sa municipalité, par exemple, il aura fallu quatre ans au ministère de l'Environnement pour autoriser un projet de camping de luxe, dont les promoteurs sont toujours à la recherche de financement.

Même chose pour le ministère des Transports du Québec, notamment en ce qui a trait aux améliorations qui doivent être apportées à la côte du Cran, dans le secteur de Saint-Prime, pour améliorer la sécurité des automobilistes. La démarche est longue et fastidieuse, croit le magistrat robervalois.

Les villes de Dolbeau-Mistassini, Saint-Félicien et Roberval déposeront chacune leur budget 2023 au cours des prochains jours. Sans surprise, il y aura hausse du compte de taxes. Les trois maires n’ont cependant pas voulu s’avancer au sujet de l’ampleur de la hausse.